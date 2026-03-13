Nổ lớn giữa quảng trường trung tâm Tehran

Ngày 13/3, một vụ nổ lớn xảy ra tại quảng trường Ferdowsi ở thủ đô Tehran, Iran, trong khi nơi này đang tập trung đông người xuống đường diễu hành.

Nổ lớn giữa cuộc tuần hành tại Tehran

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, các vụ nổ đã được ghi nhận tại khu vực trung tâm Tehran, gần nơi diễn ra cuộc tuần hành lớn nhân Ngày Al Quds.

Hình ảnh và video từ cuộc tuần hành hôm nay, được tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine, cho thấy hàng nghìn người tham gia.

Một video do Tasnim đăng trên Telegram ghi lại cảnh người biểu tình đang hô khẩu hiệu tại cuộc tuần hành, trong khi khói từ một vụ nổ bốc lên gần đó.

Người tuần hành tại quảng trường Ferdowsi ở trung tâm Tehran ngày 13/3. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tham dự cuộc tuần hành này. Đây là sự kiện thường niên do chính phủ Iran tổ chức nhằm phản đối Israel, theo truyền thông nhà nước. Hình ảnh từ cuộc tuần hành nhân Ngày Quds, cho thấy hàng nghìn người tập trung tại một quảng trường ở thủ đô.

Video do truyền thông Iran đăng tải cho thấy Tổng thống Pezeshkian đi bộ trên đường giữa đám đông người tham gia. Trong khi đó, người tham gia hô vang khẩu hiệu “Cái chết cho Israel” và “Cái chết cho Mỹ”, đồng thời đốt cờ Israel.

Một số chuyên gia về Iran nhận định rằng cuộc tuần hành này là nỗ lực của những người trung thành với chính quyền nhằm thể hiện sự tiếp tục ủng hộ đối với giới lãnh đạo tôn giáo của đất nước.

Nhân viên an ninh đứng gác khi người dân Iran diễu hành phản chiến tại Tehran, Iran, ngày 13/3. Ảnh: Reuters.

Quảng trường Ferdowsi nằm trên trục đại lộ Enghelab, gần Đại học Tehran, khu vực này được xem là tâm điểm của các cuộc tuần hành.

Đoạn video do hãng tin Tasnim tại địa phương đăng tải cho thấy một cột khói xám bốc cao, trong khi những người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định. Nhà chức trách tại Tehran chưa đưa ra thông tin chi tiết về sự việc. Ngay trước vụ nổ tại Tehran, một vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại thành phố Qazvin, nơi Israel trước đó cũng cảnh báo có thể tiến hành tấn công.

Israel cảnh báo tấn công vào cuộc tuần hành Al Quds

Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới đối với các khu vực gần nơi đám đông đang tụ tập để đánh dấu Ngày Al Quds tại Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra cảnh báo trên tài khoản tiếng Ba Tư của họ trên mạng xã hội X, nền tảng vốn bị chặn tại Iran như nhiều dịch vụ internet phương Tây khác.

“Kính gửi người dân, vì sự an toàn và sức khỏe của quý vị, chúng tôi khẩn thiết đề nghị ngay lập tức rời khỏi khu vực được đánh dấu trên bản đồ”, IDF viết.

Quân đội Israel cho biết sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tại những khu vực được đánh dấu ở Tehran trong vài giờ tới.

Ngày Al Quds là cuộc tuần hành quốc tế thường niên ủng hộ người Palestine, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan.

4 thành viên trên máy bay tiếp dầu Mỹ thiệt mạng

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 4 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker rơi ở miền Tây Iraq trong đêm đã thiệt mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 quân nhân mất tích.

Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ về 4 binh sĩ trên máy bay tiếp dầu gặp nạn ở Iraq.

CENTCOM cho hay nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng nhấn mạnh rằng chiếc máy bay không bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương hay hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.

Tuyên bố cũng không công bố danh tính của 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ rơi tại miền tây Iraq hôm 12/3 đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran lên 11 người.

Trước đó, 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào cảng Shuaiba của Kuwait ngày 1/3. Một binh sĩ khác tử vong hôm thứ bảy sau khi bị thương trong một cuộc tấn công tại Saudi Arabia hồi đầu tháng.

