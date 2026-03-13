Campuchia đề xuất án tù chung thân kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo

Chính phủ Campuchia chuẩn bị luật mới xử lý nghiêm các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm loại bỏ tội phạm khỏi lãnh thổ và bảo vệ người dân.

Nghi phạm lừa đảo tại Campuchia bị dẫn độ về Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap

Chính phủ Campuchia ngày 13/3 đã thông qua dự thảo luật mới nhằm áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến trong bối cảnh nước này đang trở thành điểm nóng của các mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, dự thảo luật được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Hun Manet chủ trì và sẽ sớm được trình lên Quốc hội xem xét phê chuẩn.

Ông khẳng định mục tiêu của luật là “loại bỏ các hoạt động lừa đảo trực tuyến khỏi lãnh thổ Campuchia,” đồng thời nhấn mạnh Campuchia “không phải là thiên đường hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.”

Theo dự thảo, những kẻ cầm đầu các trung tâm lừa đảo trực tuyến có thể đối mặt mức án từ 5-10 năm tù cùng khoản phạt tối đa 1 tỷ riel (tương đương 246.000 USD ). Nếu các hoạt động này liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ, buôn người hoặc cưỡng bức lao động, mức án có thể tăng lên 10-20 năm tù và phạt tối đa 2 tỷ riel (khoảng 502.000 USD ).

Đặc biệt, những tên trùm lừa đảo có thể bị phạt từ 15-30 năm tù hoặc tù chung thân nếu hoạt động phi pháp khiến một hoặc nhiều trường hợp tử vong.

Đối với những đối tượng lừa đảo cấp thấp, hành vi lừa đảo trực tuyến trong các nhóm tội phạm có tổ chức và gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân có thể bị phạt 5-10 năm tù và phạt tiền lên tới 1 tỷ riel.

Một số tổ chức quốc tế gần đây đã cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại nhiều khu vực, đặc biệt ở Đông Nam Á, với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Các đối tượng thường dụ dỗ người dùng Internet trên toàn cầu tham gia các mối quan hệ tình cảm giả hoặc các hình thức đầu tư tiền điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), loại hình tội phạm này đang mở rộng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, gây thiệt hại ước tính khoảng 64 tỷ USD mỗi năm. Có nhiều người bị buôn bán và ép buộc làm việc, trong khi những người khác tự nguyện tham gia hoạt động lừa đảo.

Theo ước tính trong báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ, những khoản thu bất chính từ các hành vi lừa đảo trực tuyến tại Campuchia có thể vượt 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 50% GDP của nước này.

Thủ tướng Hun Manet từng tuyên bố các trung tâm lừa đảo đang gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và hình ảnh của Campuchia. Ông cam kết sẽ “dọn sạch” tình trạng này.

Hiện Chính phủ Campuchia vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch trấn áp sau khi khởi động từ tháng 7 năm ngoái, dẫn tới việc đóng cửa khoảng 250 địa điểm lừa đảo và 91 sòng bạc, đồng thời trục xuất khoảng 10.000 công dân nước ngoài.

Hơn 200.000 người được cho là đã rời khỏi các cơ sở lừa đảo và rời Campuchia.

Trong số những nhân vật cộm cán bị bắt giữ có doanh nhân gốc Trung Quốc Trần Chí, được cho là có vai trò lớn trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến và đã bị dẫn độ về Trung Quốc.