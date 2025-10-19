Ninh Dương Lan Ngọc mất hút

Trong tập 3 của Running Man, Lan Ngọc chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Sự cố chấn thương khiến cô không thể đồng hành cùng dàn cast.

Tối 18/10, tập 3 của Running Man Vietnam lên sóng, với sự tham gia của dàn cast chính gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát cùng hai khách mời gồm Trang Pháp, JSOL. Thời lượng tập 3 dài hơn hai tiếng, xoay quanh 4 thử thách, để tìm ra hai người con giả mạo trong cuộc chiến tranh giành gia tài.

Nếu tập 2, Ninh Dương Lan Ngọc gặp chấn thương, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn đồng hành xuyên suốt trong chương trình, đến tập mới nhất, nữ diễn viên gần như mất hút. Cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây, ở đầu và cuối chương trình.

Chiến thuật của Trấn Thành

Mở màn của tập 3 là phần nối tiếp chặng dang dở trước đó, khi các thành viên bắt đầu hành trình cuộc đua tìm người thừa kế gia tộc và loại bỏ 2 nhân vật là "kẻ giả mạo" trong số các chị em.

Ở nhiệm vụ đầu tiên là "Bỏ xe đầy - Đẩy xe bò", dàn cast phải vượt qua 8 trạm tiếp sức trong 5 phút để có cơ hội đưa 3 thành viên lên bục sự thật.

Đây là trò chơi đòi hỏi tính đồng đội cao, nhằm phát hiện đứa con giả mạo trà trộn. Các nhiệm vụ cần cả sự khéo léo lẫn nhanh nhạy, thể lực tốt và đáp ứng yêu cầu gấp rút về thời gian.

Trấn Thành giúp đồng đội chiến thắng các thử thách.

Trang Pháp mở màn chuỗi thử thách liên hoàn thuận lợi. Các thành viên Anh Tú Atus và Quân A.P cũng không gặp khó khi thực hiện nhiệm vụ đập găng tay. Song niềm vui kéo dài không lâu khi ở trạm 5, chiếc xe đẩy quá tải khiến Liên Bỉnh Phát phải vật lộn trong sự hỗn loạn. JSOL ở trạm kế tiếp liên tục hụt hơi khi thổi bóng, khiến cả đội mất nhịp và cuối cùng thất bại ngay lượt đầu tiên.

Trong lúc các thành viên mất bình tĩnh, Trấn Thành ổn định lại đội hình và tính toán chiến thuật khác. Anh bắt đầu thay đổi vị trí của từng thành viên.

Ở lượt tiếp theo, JSOL thế chỗ Anh Tú Atus để ném vòng. Còn Quân A.P đeo tất đập găng tay. Song hai người kết hợp thiếu ăn ý, dẫn tới thất bại.

Ở những chặng cuối, thử thách càng khó khăn hơn khi xe bò chất đông người, đòi hỏi người kéo phải có thể lực tốt. Lúc này, Trấn Thành gây ấn tượng khi vừa xoay vòng vòi voi, vừa phải dùng hết sức để kéo chiếc xe có các thành viên còn lại. Trấn Thành hoàn thành thử thách ở những giây cuối cùng. Chiến thắng này giúp cả đội giành được manh mối quan trọng để truy tìm "người thừa kế giả mạo". JSOL và Anh Tú Atus lọt vào tầm ngắm. Song cú twist xảy đến khi không ai trong hai người là kẻ giả mạo.

Do đó, các thành viên tiếp tục nhiệm vụ 2 mang tên "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói". Dàn cast chia lại đội hình vàng - xanh dương để đoán thành ngữ, tục ngữ Việt Nam bằng gợi ý tiếng Anh. Lượt đầu tiên gồm Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P và JSOL. Lượt thứ hai là Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn và Trang Pháp. Trong thử thách này, Quang Tuấn và Quang Trung tỏa sáng. Trong khi Liên Bỉnh Phát và Quân A.P tỏ ra chật vật.

Sau thử thách, ba cái tên nghi ngờ là "người con giả mạo" được đưa ra gồm Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung. Các thành viên đều phân trần để bảo vệ bản thân. Không khí chương trình trở nên căng thẳng khi ban tổ chức thông báo một trong ba thành viên là kẻ giả mạo.

Liên Bỉnh Phát 'sập bẫy'

Cuộc chiến căng thẳng nhất ở tập 3 là xé bảng tên và tìm kiếm các gợi ý về người thừa kế giả được đặt rải rác khắp nơi. Đáng chú ý, hai kẻ giả mạo này có thêm "bảo bối" là có thể loại người từ xa. Nhóm "liêm chính" gồm Trấn Thành - Anh Tú - JSOL lập liên minh để tấn công những đối tượng khả nghi. Tiếp đó, Quang Tuấn và Quang Trung lần lượt tìm được những mảnh gợi ý mang tên mình, lập tức giấu kín để tránh bị phát hiện.

Khi Quang Trung đang rượt đuổi Anh Tú Atus, bất ngờ nam diễn viên bị loại mà không rõ nguyên nhân. Sự thật sau đó được tiết lộ khi mảnh gợi ý thực chất là tên của các người con thật, không phải kẻ giả mạo. Và hai kẻ giả mạo sau khi ghép đủ các mảnh ghép, sẽ có quyền loại bỏ người thật. Đó là lý do Quang Trung buộc phải rời cuộc chơi đột ngột.

Trang Pháp cho thấy thể lực tốt và sự nhanh nhẹn qua các nhiệm vụ.

Gần cuối chương trình, Liên Bỉnh Phát - Trang Pháp lộ diện thân phận là hai người con giả mạo và phải trà trộn để "lật đổ tập đoàn R", thu gom tài sản. Liên Bỉnh Phát nhanh chóng tính toán và tìm cách thay đổi cục diện khi bắt tay với Trấn Thành để hợp thành liên minh mới.

Cuộc chiến xé tên căng thẳng diễn ra giữa Trấn Thành - Liên Bỉnh Phát - Anh Tú Atus. Kết quả cuối cùng, Anh Tú Atus và Liên Bỉnh Phát bị hạ gục dưới tay Trấn Thành. Trong khi đó, Trang Pháp cũng vật lộn với Quân A.P để bảo toàn bảng tên. Trấn Thành tiến tới và hỗ trợ Quân A.P để kết thúc trận đấu.

Tập 3 khép lại với chiến thắng thuộc về những người con thật. Sau hai tập liên tiếp, Trang Pháp cho thấy thể lực tốt, nhiều mưu kế. Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát tiếp tục là các nhân tố đáng gờm nhất ở Running Man Vietnam.