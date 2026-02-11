Niêm phong hiện trường vụ cô giáo nhốt học sinh ở Sơn La

Liên quan thông tin “cô giáo nhốt học sinh từ 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương xác nhận có vụ việc xảy ra.

Tối 10/2, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lượt đăng tải với nội dung “cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Theo clip, sau khi tan học, gia đình không thấy con về nên đi tìm, đến khoảng 19h thì tìm thấy cháu đang trong lớp học không bật đèn điện, cửa bị khóa.

Em học sinh ở lớp học trong tình trạng không có điện, cửa bị khóa. Ảnh: MXH.

Ngay sau khi các bài viết được đăng đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, xác nhận có vụ việc như vậy xảy ra trên địa bàn; tuy nhiên cô giáo nhốt học sinh hoặc bất cẩn khóa cửa khi vẫn còn học sinh, hay vì nguyên nhân khách quan khác thì đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 19h, gia đình đã tìm thấy em học sinh. Ảnh: MXH.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi gia đình, kiểm tra sức khỏe cháu bé; đến thời điểm này, sức khỏe cháu bé ổn định.

"Ngay lúc sự việc xảy ra chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, sau khi có kết quả chính thức thì chúng tôi sẽ công bố công khai. Quan điểm của xã là ai sai ở đâu xử lý ở đó, đúng theo quy định của pháp luật. Hiện tại tinh thần và sức khỏe của cháu bé đã ổn định, không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Cơ quan công an đã kiểm tra và niêm phong hiện trường. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình", ông Lộc cho biết.