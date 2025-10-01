Nicolas Jackson ghi bàn đầu tiên cho Bayern

Rạng sáng 1/10, cựu tiền đạo Chelsea góp 1 bàn trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước chủ nhà Pafos ở vòng phân hạng Champions League.

Jackson có bàn đầu tiên sau 4 trận khoác áo Bayern.

Phút 31, Michael Olise đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang để Nicolas Jackson xoay người dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bayern Munich.

Tiền đạo người Senegal ghi bàn đầu tiên kể từ khi gia nhập Bayern, qua đó góp công vào chiến thắng đậm của nhà đương kim vô địch Bundesliga tại Cyprus.

Đối tác của Jackson trên hàng công, Harry Kane tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa với 2 pha làm bàn đẳng cấp. Phút 15, tiền đạo sinh năm 1993 dứt điểm từ góc hẹp, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Đến phút 34, Kane một mình đi bóng qua hàng loạt hậu vệ, trước khi nâng tỷ số lên 4-0 cho Bayern. Kane mới chơi 9 trận cho CLB xứ Bavaria nhưng đã góp công vào 20 bàn thắng (17 bàn, 3 kiến tạo).

Bàn còn lại của đội khách trong hiệp một được ghi bởi Raphael Guerreiro. Những gì Pafos làm được chỉ là lấy lại chút danh dự sau pha lập công của Orsic ở phút 45.

Sang hiệp hai, Bayern tiếp tục chơi nửa sân. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng chỉ Olise tận dụng để mang về bàn thắng thứ 5. Tuyển thủ Pháp cũng đang có phong độ tốt với 6 bàn và 5 đường kiến tạo ở mọi đấu trường.

Chiến thắng nhẹ nhàng trên sân khách giúp Bayern tạm vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League. Đối thủ tiếp theo của Kane cùng đồng đội là Club Brugge.