Mbappe đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 1/10, Kylian Mbappe ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-0 của Real Madrid trước chủ nhà Kairat ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid thắng tưng bừng trên sân khách.

Chỉ 3 ngày sau trận derby Madrid, Kylian Mbappe vẫn được HLV Xabi Alonso tung vào sân ngay từ đầu trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất Champions League.

Tiền đạo sinh năm 1998 nối dài mạch phong độ thăng hoa bằng việc ghi 3 bàn vào lưới đại diện Kazakhstan, qua đó trở thành cầu thủ sở hữu 3 cú hat-trickt trên sân khách tại Champions League, thành tích tốt nhất lịch sử giải đấu, ngang với huyền thoại Filippo Inzaghi. Mbappe đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp ở mọi cấp độ. Tính riêng trong màu áo Real, cựu sao PSG đã có 13 pha lập công, khi mùa giải mới trôi qua được gần 2 tháng.

Phút 25, Real Madrid được hưởng phạt đền sau tình huống Franco Mastantuono ngã trong vùng cấm. Mbappe dễ dàng ghi bàn từ cự ly 11 m.

Đến phút 52, Mbappe tận dụng đường phát bóng chuẩn xác của Thibaut Courtois để thoát xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn, nhân đôi cách biệt cho Real. 22 phút sau, thủ quân tuyển Pháp hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, khiến thủ môn đội chủ nhà đứng chôn chân.

Ít phút cuối, Edouardo Camavinga, Brahim Diaz lần lượt tỏa sáng để ấn định thắng lợi 5-0 cho Real. "Los Blancos" toàn thắng sau 2 trận đầu tại Champions League và tràn đầy tự tin khi tiếp đón Juventus ở lượt thứ 3 vào ngày 22/10.