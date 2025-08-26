Nicolas Jackson đạt thỏa thuận gia nhập Bayern

Tiền đạo bị thất sủng của Chelsea được cho là đã chọn xong bến đỗ sau khi bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Enzo Maresca.

Jackson gần như chắc chắn rời Chelsea vào hè này.

Theo Bild, chân sút người Senegal đã đồng ý gia nhập nhà đương kim vô địch Bundesliga để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Dù vậy, tương lai của anh vẫn phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ.

Ở tuổi 24, Jackson bước vào giai đoạn bản lề của sự nghiệp. Mùa trước, anh ra sân 30 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 10 bàn và có 5 kiến tạo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Liam Delap và Joao Pedro khiến tiền đạo này bị loại khỏi kế hoạch. Trước tình hình đó, Jackson nhanh chóng bật đèn xanh cho Bayern Munich, nơi anh tin rằng bản thân có thể đóng vai trò chiến lược.

Bayern Munich hiện vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Harry Kane, người ghi 38 bàn mùa trước. Nhưng việc thiếu một “số 9” dự phòng khiến HLV Vincent Kompany lo lắng. Jackson, với sức mạnh, tốc độ và khả năng liên kết, được xem là giải pháp lý tưởng vừa chia lửa cùng Kane vừa gia tăng chiều sâu đội hình.

Chelsea lại muốn tận dụng thương vụ này để thu về khoảng 70 triệu euro, con số giúp cân bằng ngân sách sau một mùa hè chi tiêu lớn. Ngược lại, phía Bayern ưu tiên phương án mượn kèm điều khoản mua đứt, tạo ra điểm nghẽn chính trong đàm phán.

Dù còn khúc mắc, mọi dấu hiệu đều cho thấy Bayern sẽ kiên trì theo đuổi cho đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Nếu thương vụ hoàn tất, Jackson không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp mà còn giúp “Hùm xám” có thêm vũ khí đáng gờm trên hành trình chinh phục Bundesliga và Champions League.