Nick Woltemade vỡ mộng

  • Thứ ba, 14/4/2026 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ tân binh bùng nổ đầu mùa, Nick Woltemade đối mặt tương lai bất định khi phong độ lao dốc và mối quan hệ với HLV Eddie Howe xuất hiện dấu hiệu căng thẳng.

Woltemade vỡ mộng với tình hình sa sút tại Newcastle.

Woltemade được Newcastle đưa về với kỳ vọng thay thế Alexander Isak và nhanh chóng tạo dấu ấn. Tiền đạo người Đức ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Wolves và có 4 bàn sau 5 trận đầu tại Premier League, trong đó có pha lập công vào lưới Arsenal.

Tuy nhiên, phong độ của anh giảm sút theo thời gian. Tại Premier League, Woltemade "tịt ngòi" kể từ trận thua MU với tỷ số 0-1 ngày 26/12/2025. Trên mọi đấu trường, bàn thắng gần nhất của anh đến trong chiến thắng trước Aston Villa ở FA Cup hôm 14/2, tức cách đây 2 tháng.

Một trong những nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi vai trò. Từ vị trí tiền đạo cắm, Woltemade thường xuyên bị kéo xuống đá như tiền vệ công trong nhiều trận. Chính sự điều chỉnh này khiến khả năng ghi bàn của anh bị ảnh hưởng rõ rệt.

Căng thẳng bùng phát sau trận thua Crystal Palace 1-2 hôm 11/4, khi Woltemade chỉ được tung vào sân 6 phút cuối. Quyết định nhân sự của HLV Howe gây khó hiểu, đặc biệt khi Newcastle cần bàn gỡ. Howe sau đó khẳng định ông lựa chọn đội hình dựa trên màn thể hiện ở các buổi tập, không phải giá trị chuyển nhượng.

Bản thân Woltemade phủ nhận việc sa sút phong độ, cho rằng vị trí thi đấu mới là nguyên nhân chính. Trong khi đó, HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann công khai ủng hộ tiền đạo này, đồng thời ám chỉ cách dùng người của Newcastle chưa phù hợp.

Hiện tại, Newcastle đứng thứ 14 với 42 điểm, kém top dự Champions League 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Nếu không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa sau, nguy cơ chảy máu lực lượng là hiện hữu. Khi ấy, Woltemade nhiều khả năng sẽ là một trong những cái tên ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

Đào Trần

