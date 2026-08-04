Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 4/8

Gonzalo Garcia gia nhập Fulham từ Real Madrid với giá 40 triệu euro, qua đó trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Craven Cottage. Real còn nhận thêm 2 triệu euro phụ phí, tùy vào thành tích và 30% hoa hồng trên phí chuyển nhượng, nếu Fulham bán tiền đạo người Tây Ban Nha trong tương lai.