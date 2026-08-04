Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 4/8

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Gonzalo Garcia gia nhập Fulham từ Real Madrid với giá 40 triệu euro, qua đó trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Craven Cottage. Real còn nhận thêm 2 triệu euro phụ phí, tùy vào thành tích và 30% hoa hồng trên phí chuyển nhượng, nếu Fulham bán tiền đạo người Tây Ban Nha trong tương lai.
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Đích thân Xabi Alonso thúc đẩy Chelsea ký hợp đồng với Jordan Henderson. Cựu đội trưởng Liverpool ký hợp đồng 2 năm với "The Blues", bất chấp việc đã 36 tuổi.
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Valentin Barco, tài năng trẻ sinh năm 2004, gia nhập đoàn quân của Xabi Alonso từ Strasbourg với giá 40 triệu euro. Barco có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh trái.
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Trung vệ Trevoh Chalobah được Chelsea bán cho Como với giá 30 triệu euro, đi kèm với đó là điều khoản phụ 6 triệu euro.
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Strasbourg chi 3 triệu euro để chiêu mộ tuyển thủ Mỹ, Gio Reyna từ Monchengladbach. CLB Pháp sẽ ký hợp đồng 5 năm với cựu cầu thủ Dortmund.
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Hậu vệ phải người Bồ Đào Nha, Joao Mario được Juventus đem cho Fiorentina mượn trong một mùa, kèm mức phí 1,8 triệu euro. Trước đó, "Bianconeri" đã chi 12 triệu euro để mua Mario từ Porto.
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Konstantinos Karetsas, tiền vệ tấn công 18 tuổi người Hy Lạp, được Dortmund chiêu mộ từ CLB Bỉ, Genk với giá lên đến 30 triệu euro.
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