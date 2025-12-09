Những vai diễn làm nên tên tuổi tài tử Thương Tín

|
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12 vì tuổi cao sức yếu, khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Suốt gần 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nam diễn viên để lại một gia tài đồ sộ với hàng trăm tác phẩm, từ điện ảnh, truyền hình đến các sân khấu kịch, cải lương. Những năm thập niên 1980-1990, Thương Tín quen thuộc với các dạng vai như lính biệt động, cảnh sát hay tướng cướp có tính cách mạnh mẽ và phong độ.
|
Trong Biệt động Sài Gòn (1986), Thương Tín hóa thân thành Sáu Tâm, một chiến sĩ biệt động gan dạ, quyết đoán và giàu lý tưởng. Là thủ lĩnh nhóm biệt động, anh trực tiếp chỉ huy các nhiệm vụ nguy hiểm như ám sát, đánh phá cơ sở quân địch. Cuối phim, nhân vật bị phản bội và hy sinh. Nhờ diễn xuất mạnh mẽ và chân thực, Thương Tín biến Sáu Tâm thành vai “để đời”, giúp ông ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả.
|
Đến Ván bài lật ngửa (1982 - 1987), Thương Tín vào vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng, sĩ quan an ninh chế độ cũ thuộc tuyến phản diện. Nhân vật chỉ xuất hiện trong vài tập nhưng tạo dấu ấn qua vẻ lạnh lùng, thái độ ngạo mạn và cách hành xử cứng rắn. Diễn xuất của Thương Tín cho thấy rõ sự mưu mô, thủ đoạn của Vọng, giúp nhân vật trở thành một trong những vai phản diện đáng nhớ của loạt phim.
|
Năm 1988, ở Săn bắt cướp, Thương Tín hóa thân thành Bạch Hải Đường, tướng cướp Long Xuyên có thật trong lịch sử. Đây là kiểu nhân vật lì lợm, nguy hiểm, song thực chất bị đẩy vào con đường phạm tội do hoàn cảnh bế tắc. Bạch Hải Đường là trung tâm câu chuyện, liên tục đối đầu lực lượng công an. Diễn xuất của Thương Tín được đánh giá thuyết phục, cân bằng giữa sự liều lĩnh và nét trầm lặng của nhân vật. Vai diễn gây tiếng vang lớn thập niên 1980, trở thành một trong những vai tiêu biểu giúp củng cố sức ảnh hưởng và vị trí của Thương Tín.
|
Chiến trường chia nửa vầng trăng (1990) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Trong phim, Thương Tín đảm nhận vai Tám Thương, chiến sĩ Cộng sản miền Nam gắn bó với chiến trường và đồng đội. Nhân vật được thể hiện qua những phẩm chất quen thuộc của người lính thời đó: gan dạ, trách nhiệm và luôn sát cánh trong các trận đánh. Tám Thương là một trong những nhân vật trung tâm, góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước của bộ phim. Diễn xuất của Thương Tín giúp hình ảnh người lính trở nên gần gũi, tạo hiệu ứng tích cực với khán giả.
|
Vai diễn cuối cùng của Thương Tín là trong Cu li không bao giờ khóc (2024) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân – tác phẩm giành giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 74. Thương Tín trong vai một người đàn ông đang ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, mang đến một khoảnh khắc xúc động.
