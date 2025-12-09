Những vai diễn làm nên tên tuổi tài tử Thương Tín

Chiến trường chia nửa vầng trăng (1990) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Trong phim, Thương Tín đảm nhận vai Tám Thương, chiến sĩ Cộng sản miền Nam gắn bó với chiến trường và đồng đội. Nhân vật được thể hiện qua những phẩm chất quen thuộc của người lính thời đó: gan dạ, trách nhiệm và luôn sát cánh trong các trận đánh. Tám Thương là một trong những nhân vật trung tâm, góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước của bộ phim. Diễn xuất của Thương Tín giúp hình ảnh người lính trở nên gần gũi, tạo hiệu ứng tích cực với khán giả.