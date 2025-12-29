Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phan Đinh Tùng nhập viện

  Thứ hai, 29/12/2025 20:02 (GMT+7)
Cách đây ít ngày, Phan Đinh Tùng bị kiệt sức phải nhập viện, truyền nước biển. Hiện, sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định.

Mới đây, Phan Đinh Tùng chia sẻ thông tin anh nhập viện. Nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi tổ chức Đinh show tại Hà Nội hôm 26/12.

“Sau khi Đinh show kết thúc, tôi mới quyết định chia sẻ một số hình ảnh này để cập nhật với cả nhà. Vì tôi không muốn khán giả lo lắng trước đêm diễn hay truyền thông gì trước thềm Đinh show bằng những khoảnh khắc chưa mấy tích cực. Sức người rồi cũng đi đến giới hạn. Chính thức gục ngã trước thềm show diễn 36 tiếng đồng hồ. Ơn Chúa ban ơn cho con đã khỏe mạnh trở lại, đủ sức khỏe và tâm trí để phục vụ khán giả yêu thương, cho Đinh show được sáng đèn rực rỡ”, anh chia sẻ.

Phan Dinh Tung anh 1

Phan Đinh Tùng nhập viện ngay trước thềm show diễn. Ảnh: FBNV.

Phan Đinh Tùng bị kiệt sức sau khoảng thời gian lịch trình bận rộn. Hiện, sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định.

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, hoạt động trong nhóm nhạc MTV vào đầu những năm 2000. Sau đó, anh phát triển sự nghiệp solo và nổi tiếng qua một số ca khúc như Lỗi lầm, Khúc hát mừng sinh nhật… Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mới đây, nam ca sĩ tổ chức Đinh show mừng sinh nhật tuổi 50 và kỷ niệm hơn 26 năm theo đuổi con đường ca hát. Chương trình kéo dài hơn 4 tiếng với 26 ca khúc, chia thành 6 chương cảm xúc và mở đầu bằng bản hit gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ là Sóng tình.

Những bản hit gắn liền với tên tuổi anh như Sóng tình, Ngôi sao lẻ loi, Tình yêu diệu kỳ, Ngồi bên em, Cào cào lá tre, Dòng thời gian, Bởi vì anh yêu em... được làm mới qua các bản phối.

Đinh show có sự góp mặt của các nghệ sĩ từng đồng hành cùng anh tại Anh trai vượt ngàn chông gai như Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tự Long…

Minh Hạo

