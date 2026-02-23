Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Những trường hợp mua NOXH không phải bốc thăm, chứng minh thu nhập

  • Thứ hai, 23/2/2026 21:10 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, việc xử lý khó khăn, vướng mắc về việc lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quy hoạch chi tiết được lập mới, điều chỉnh đồng thời với quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung trong trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu và được phê duyệt sau khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt.

nha o xa hoi anh 1

Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc về nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với trường hợp vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tại các thành phố trực thuộc trung ương và các khu vực nằm trong địa giới hành chính phường thuộc tỉnh, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân là nhà chung cư.

Đối với các khu vực còn lại, HĐND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng thực trạng của địa phương.

Đáng chú ý, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định.

Đối tượng lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở của đối tượng này được áp dụng như đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/2/2026 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết này được thông qua và trước ngày 28/2/2027 thì các quy định tương ứng được ban hành trong Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.

Công an cảnh báo ‘suất nội bộ’ nhà ở xã hội: Tiền mất, nhà không thấy

Từ lời hứa “giữ chỗ chắc chắn trúng” đến hợp đồng tư vấn mập mờ, các đối tượng lừa đảo đang biến giấc mơ an cư thành nỗi ám ảnh tài chính. Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch nhà ở xã hội.

14:44 21/2/2026

'Chốt' thời điểm tăng tốc làm nhà ở xã hội

Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn.

13:02 17/2/2026

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ), có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ vào tháng 5/2026.

19:20 11/2/2026

https://tienphong.vn/nhung-truong-hop-mua-nha-o-xa-hoi-khong-phai-boc-tham-khong-can-dieu-kien-thu-nhap-post1822480.tpo

Theo Luân Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

nhà ở xã hội chung cư quy hoạch vướng mắc

Đọc tiếp

Gia vang the gioi da vuot 5.200 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới đã vượt 5.200 USD/ounce

4 giờ trước 00:57 24/2/2026

0

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mới trong bối cảnh bất định về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngu dan trung 'loc bien' dau nam, thu tien trieu moi ngay hinh anh

Ngư dân trúng 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày

8 giờ trước 21:09 23/2/2026

0

Khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng, thì nhiều ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã có những chuyến biển bội thu. Với họ, những ngày đầu xuân là cơ hội “hái lộc biển”, kỳ vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Nhung thuong vu mua ban - sap nhap ngan hang gay chu y hinh anh

Những thương vụ mua bán - sáp nhập ngân hàng gây chú ý

9 giờ trước 20:23 23/2/2026

0

Cú hích từ hành lang pháp lý mới và áp lực tăng vốn theo chuẩn Basel III đang tạo ra “thời điểm vàng” để các ngân hàng tăng tốc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là dòng vốn ngoại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý