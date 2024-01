Những tính năng cơ bản nếu mới làm quen MacBook

Tham khảo hướng dẫn sử dụng. Khác với thế hệ cũ, các mẫu MacBook ra mắt gần đây không còn sách hướng dẫn sử dụng trong hộp. Thay vào đó, chúng được tích hợp vào thiết bị thông qua ứng dụng Help. Người dùng có thể truy cập thông qua nút Help trên menu bar. Trong cửa sổ mới hiện lên, nhấn nút Table of Contents để xem mục lục và hướng dẫn tương ứng. Ảnh: Foundry.