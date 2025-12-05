Biến cố ở Apple

Quá trình tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo cấp cao của Apple đang tiếp diễn, khi sẽ có ít nhất 2 thành viên cấp cao nghỉ hưu trong năm 2026.

Lisa Jackson, Phó Chủ tịch phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến Xã hội của Apple sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 1/2026. Ảnh: Bloomberg.

Giai đoạn chuyển giao lãnh đạo của Apple đang diễn ra rất nhanh chóng. Sau sự ra đi của Alan Dye, chuyên gia thiết kế giao diện hàng đầu và Giám đốc AI John Giannandrea, Táo khuyết tiếp tục thông báo sẽ có thêm sự thay đổi trong năm 2026.

Cụ thể, Kate Adams, người giữ chức vụ Tổng cố vấn của Apple từ năm 2017, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm sau. Trong khi đó, bà Lisa Jackson, Phó Chủ tịch phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến Xã hội, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 1/2026.

Việc hai lãnh đạo phụ trách mảng pháp lý và chính sách cùng rời đi trong bối cảnh Apple đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và xã hội là một sự kiện đáng chú ý.

Để thay thế, Apple đã thuê Jennifer Newstead trở thành Tổng cố vấn mới của Apple vào ngày 1/3/2026, chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên CEO Tim Cook.

Cook cho biết Newstead sẽ giám sát cả bộ phận Pháp lý và Quan hệ Chính phủ. “Cô ấy mang đến bề dày kinh nghiệm và kỹ năng phi thường cho vai trò này, đồng thời sẽ thúc đẩy công việc quan trọng của Apple trên toàn thế giới”, CEO Apple nhấn mạnh.

Trước đó, Meta đã lôi kéo thành công Alan Dye, chuyên gia thiết kế giao diện hàng đầu của Apple, trong động thái được đánh giá là bước ngoặt lớn. Điều này phản ánh tham vọng của gã khổng lồ mạng xã hội trong việc đẩy mạnh phát triển thiết bị tiêu dùng tích hợp AI.

Dye, người giữ vị trí chủ chốt mảng thiết kế giao diện của Apple từ năm 2015 sẽ rời công ty sau khi thông báo với ban điều hành trong tuần này. Táo khuyết sẽ bổ nhiệm nhà thiết kế kỳ cựu Stephen Lemay để thay thế.

“Steve Lemay đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế mọi giao diện chính của Apple kể từ năm 1999. Ông ấy luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho sự xuất sắc và là hiện thân của văn hóa sáng tạo, hợp tác tại công ty”, CEO Tim Cook cho biết.