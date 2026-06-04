Những thương vụ vừa hoàn tất ngày 4/6

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Rasmus Hojlund chia tay Manchester United để trở thành người của Napoli theo điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu euro. Ở mùa vừa qua, chân sút người Đan Mạch ghi 16 bàn sau 44 lần ra sân cho đội chủ sân Diego Armando Maradona.
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Dusan Vlahovic được Juventus xác nhận rời CLB do đôi bên không thống nhất về mức lương. Vlahovic muốn khoác áo Barcelona nhưng đội bóng xứ Catalonia lại không mấy mặn mà với thương vụ này.
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Patrick Wimmer rời Wolfsburg, gia nhập Hoffenheim với giá 10 triệu euro, qua đó trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB có trụ sở ở Sinsheim.
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Jakub Kaminski thi đấu khá ấn tượng khi góp công vào 12 bàn thắng cho Cologne ở Bundesliga mùa vừa qua. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2003 được mua đứt từ Wolfsburg với giá 5,5 triệu euro.
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Sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, Elche thực hiện nghĩa vụ mua đứt hậu vệ cánh Buba Sangare từ Roma với giá 4,5 triệu euro.
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Layvin Kurzawa, ngôi sao từng khoác áo PSG và tuyển Pháp một thời, chia tay giải vô địch Indonesia chỉ sau nửa năm thi đấu. Trước đó, anh giành chức vô địch cùng Persib nhưng chỉ ra sân 7 trận, góp một kiến tạo.
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Jeyland Mitchell (21 tuổi) rời Feyenoord, gia nhập Sturm Graz với mức phí 2,9 triệu euro, qua đó trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử CLB đang thi đấu ở giải vô địch Áo.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...