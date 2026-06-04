Những thương vụ vừa hoàn tất ngày 4/6

Rasmus Hojlund chia tay Manchester United để trở thành người của Napoli theo điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu euro. Ở mùa vừa qua, chân sút người Đan Mạch ghi 16 bàn sau 44 lần ra sân cho đội chủ sân Diego Armando Maradona.