Những thực phẩm 'thủ phạm' gây đầy hơi mà nhiều người vẫn ăn hàng ngày

Đầy hơi, chướng bụng là tình trạng khá phổ biến, thường xuất phát từ thói quen ăn uống không hợp lý. Một số loại thực phẩm khi tiêu thụ với lượng lớn có thể gây khó tiêu, làm tăng khí trong đường ruột, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của dạ dày.

Nhóm thực phẩm dễ gây đầy hơi cần lưu ý:

Ngũ cốc nguyên hạt

Dù giàu chất xơ và tốt cho sức khỏe, ngũ cốc nguyên hạt lại chứa nhiều carbohydrate khó tiêu. Khi đi xuống đại tràng, các chất này bị vi khuẩn lên men, sinh ra khí và gây cảm giác đầy bụng.

Trái cây chứa nhiều fructose

Fructose là loại đường đơn dễ bị vi khuẩn đường ruột “lên men”. Một số loại trái cây như nho, lê, mận, dưa hấu, anh đào hay chà là có hàm lượng fructose cao. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến sinh khí, gây đầy hơi và khó tiêu.

Các loại đậu

Đậu là nguồn cung cấp protein và khoáng chất dồi dào, nhưng lại chứa các hợp chất như raffinose và stachyose - những chất khó tiêu hóa. Khi vào ruột già, chúng bị vi khuẩn phân hủy và tạo khí. Để giảm tình trạng này, nên ngâm đậu qua đêm trước khi chế biến.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Lactose trong sữa có thể gây đầy hơi ở những người không dung nạp tốt. Triệu chứng thường gặp là đau bụng, tiêu chảy hoặc xì hơi nhiều sau khi uống sữa. Giải pháp là chọn sản phẩm ít lactose hoặc thay thế bằng nguồn canxi khác như rau xanh đậm hay hải sản.

Yến mạch

Đây là thực phẩm giàu chất xơ, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến không đúng cách, yến mạch có thể gây sinh khí trong ruột và dẫn đến khó tiêu.

Một số loại rau củ

Các loại rau như bắp cải, súp lơ, hành tây, măng tây, cần tây hay giá đỗ chứa nhiều hợp chất đường khó tiêu. Khi ăn nhiều, chúng có thể làm tăng lượng khí trong đường ruột.

Thực phẩm chế biến sẵn và đồ chiên rán

Đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên không chỉ khó tiêu mà còn làm tăng lượng khí sinh ra trong hệ tiêu hóa, gây đầy bụng kéo dài.

Đồ uống có ga

Nước ngọt có ga, bia… đưa trực tiếp khí vào hệ tiêu hóa. Lượng khí này có thể gây ợ hơi, chướng bụng và cảm giác khó chịu.

Kẹo cao su

Các chất tạo ngọt như sorbitol, xylitol hay mannitol trong kẹo cao su khó tiêu hóa, dễ gây sinh khí. Ngoài ra, việc nhai kẹo cao su còn khiến bạn nuốt nhiều không khí hơn, làm tăng nguy cơ đầy hơi.

Cách cải thiện tình trạng đầy hơi

Bên cạnh việc hạn chế các thực phẩm kể trên, người dân có thể áp dụng một số biện pháp sau để cải thiện hệ tiêu hóa:

Tránh tự ý sử dụng thuốc khi chưa xác định rõ nguyên nhân. Nếu đầy hơi do bệnh lý, cần thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa hoặc ăn quá muộn.

Ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc làm việc để hạn chế nuốt phải không khí.

Khi chế biến, có thể sử dụng thêm gia vị như gừng, tỏi… để hỗ trợ tiêu hóa