Đột quỵ 'gõ cửa' sớm muộn vì kiểu tắm sai lầm ít người để ý

Nhiều người cho rằng tắm bồn là cách thư giãn hiệu quả. Tuy nhiên, thói quen tưởng an toàn này lại gây ra nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Tắm bồn nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng đồng thời cũng làm tăng gánh nặng cho tim và tăng huyết áp đột ngột.

Ông Lý (58 tuổi) vốn khỏe mạnh, có thói quen ngâm mình trong nước nóng vào mỗi buổi tối. Theo Sohu, tối hôm xảy ra sự việc, như thường lệ, ông chuẩn bị đi tắm. Ông bật nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ dễ chịu rồi ngâm mình thư giãn để giảm mệt mỏi.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, người nhà phát hiện ông đã bất tỉnh trong bồn tắm. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, ông vẫn không qua khỏi.

Chia sẻ về vụ việc, các bác sĩ không giấu được sự xót xa khi cảnh báo tắm bồn tưởng như vô hại, nhưng thực tế có thể gây ra những biến cố nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Vì sao tắm bồn lại nguy hiểm?

Theo các chuyên gia, tắm bồn nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng đồng thời cũng làm tăng gánh nặng cho tim và tăng huyết áp đột ngột, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi bụng đói.

Việc duy trì thói quen tắm bồn không đúng cách có thể dẫn đến nhiều hệ lụy:

Tăng gánh nặng tim mạch

Khi ngâm mình, nước nóng làm mạch máu giãn ra và hạ huyết áp tạm thời, buộc tim phải hoạt động mạnh hơn để duy trì tuần hoàn. Dữ liệu từ Hiệp hội Tim mạch Trung Quốc cho thấy nhịp tim của người trên 65 tuổi có thể tăng từ 15 đến 20 nhịp mỗi phút sau khi tắm nước nóng, làm tăng đáng kể gánh nặng cho tim trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, tắm nước quá nóng (trên 40℃) hoặc thời gian ngâm quá lâu (hơn 30 phút) có thể khiến máu đặc hơn, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông - yếu tố dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Dữ liệu lâm sàng từ Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy người cao tuổi có nguy cơ bị ngất trong bồn tắm cao gấp 5 lần so với người trẻ.

Biến động huyết áp đáng kể

Huyết áp ban đầu giảm xuống khi ngâm, nhưng tăng nhanh khi đứng dậy khỏi bồn, điều này làm tăng nguy cơ xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim. Thống kê cho thấy các trường hợp tăng huyết áp đột ngột sau khi tắm chiếm 8-10% các trường hợp cấp cứu tim mạch ở người trên 60 tuổi.

Mất nước, rối loạn điện giải

Ngâm mình lâu trong nước nóng dẫn đến đổ mồ hôi quá nhiều, làm mất cân bằng chất lỏng và điện giải trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như chóng mặt và mệt mỏi. Đặc biệt, người cao tuổi có chức năng thận suy giảm theo tuổi tác và có nguy cơ cao hơn sau khi bị mất nước do tốc độ phục hồi chậm hơn.

Các nghiên cứu cho thấy ngâm mình trong bồn tắm hơn 20 phút có thể dẫn đến mất ​​250-400 ml mồ hôi, tương đương với việc mất hơn một cốc nước. Nếu không bổ sung nước kịp thời, có thể gây ra huyết áp thấp và tim đập nhanh.

Giấc ngủ không cải thiện như kỳ vọng

Tắm có thể giúp thư giãn cơ bắp, nhưng nếu nhiệt độ nước quá cao và nhiệt độ cơ thể chưa ổn định hoàn toàn sau khi tắm, nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Các bác sĩ nhấn mạnh không phải ai cũng phù hợp với việc ngâm mình trong nước nóng. Những nhóm sau cần thận trọng:

Người mắc bệnh tim mạch

Người bị cao huyết áp

Người trung niên và cao tuổi

Người cao tuổi, mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao nên cẩn trọng khi tắm bồn.

Tắm bồn thế nào để an toàn?

Nếu vẫn muốn duy trì thói quen này, mọi người cần tuân thủ những nguyên tắc quan trọng dưới đây:

Kiểm soát nhiệt độ nước và thời gian ngân

Nhiệt độ nước tắm không nên quá cao, lý tưởng nhất là khoảng 38-40℃. Có thể sử dụng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ nước và tránh để nước quá nóng.

Mỗi lần tắm nên kéo dài 10-15 phút. Hãy bắt đầu với những lần tắm ngắn, nước ấm và tăng dần nhiệt độ. Nước quá nóng có thể gây ra sự dao động nhanh chóng trong huyết áp. Chỉ cần ngâm mình trong thời gian ngắn là đủ để cảm thấy thoải mái, và việc tắm lâu là không cần thiết.

Tránh ăn khi bụng đói hoặc ngay sau khi ăn

Tắm khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn có thể làm tăng gánh nặng cho tim. Nên đợi một tiếng sau khi ăn rồi mới tắm và uống nhiều nước để tránh mất nước.

Bảo vệ an toàn cho các nhóm có nguy cơ cao

Những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc người cao tuổi nên có người đi cùng khi tắm, hoặc sử dụng tay vịn bồn tắm hoặc thảm chống trơn trượt để giảm nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, mọi người nên làm ấm tay và chân trước, từ từ bước vào bồn tắm thay vì đột ngột ngâm mình vào nước nóng. Sau khi tắm, hãy nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh ngay lập tức. Nếu cần, có thể thực hiện các bài tập giãn cơ nhẹ hoặc massage để giúp phục hồi tuần hoàn máu.

Ngoài ra, có thể cân nhắc chuyển sang tắm vòi sen - phương pháp an toàn hơn nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh và thư giãn.