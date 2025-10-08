7 điều không còn đúng về Android

Phải tắt app sau khi sử dụng. Trong những năm đầu, việc tắt hoàn toàn ứng dụng đa nhiệm trên Android được cho giúp tiết kiệm pin và giảm mức sử dụng RAM. Hiện tại, nền tảng này đã áp dụng nhiều tính năng tối ưu, phục vụ app chạy nền. Điều đó đồng nghĩa người dùng không nhất thiết tắt app sau khi sử dụng. Trên thực tế, một số hãng tối ưu phần mềm đến mức tự động tắt app khi cần RAM mà không cần người dùng can thiệp. Ảnh: Android Authority.