7 điều không còn đúng về Android

|
Phải tắt app sau khi sử dụng. Trong những năm đầu, việc tắt hoàn toàn ứng dụng đa nhiệm trên Android được cho giúp tiết kiệm pin và giảm mức sử dụng RAM. Hiện tại, nền tảng này đã áp dụng nhiều tính năng tối ưu, phục vụ app chạy nền. Điều đó đồng nghĩa người dùng không nhất thiết tắt app sau khi sử dụng. Trên thực tế, một số hãng tối ưu phần mềm đến mức tự động tắt app khi cần RAM mà không cần người dùng can thiệp. Ảnh: Android Authority.
|
Android gốc thiếu tính năng. Trong quá khứ, smartphone từ các hãng như LG và Samsung thường cung cấp nhiều tính năng phần mềm so với Android gốc. Trong 5-6 năm gần đây, Google đã cải thiện khi bổ sung nhiều tính năng như quay phim màn hình, chế độ một tay, phụ đề trực tiếp (Live Caption) hay bảo vệ chống trộm. Tất nhiên, các giao diện như One UI, HyperOS hay Oxygen OS vẫn cung cấp nhiều tính năng hơn, song Android gốc giờ không còn nhàm chán như quan niệm của nhiều người. Ảnh: The Verge.
|
Phần mềm Samsung chậm chạp. Theo Android Authority, giao diện TouchWiz trên điện thoại Samsung từng bị đánh giá thấp, đặc biệt vào đầu thập niên 2010 khi tích hợp quá nhiều tính năng không cần thiết. Sau khi chuyển sang One UI, đây là một trong những nền tảng Android tùy biến được đánh giá cao. Bên cạnh loại bỏ phần mềm “rác” (bloatware), công ty Hàn Quốc còn mang đến bộ công cụ tùy biến Good Lock, cho phép tinh chỉnh nhiều thành phần giao diện mà không ảnh hưởng hiệu năng chung. Ảnh: Bloomberg.
|
iPhone và Pixel có camera tốt nhất. Từ những năm 2010, Apple và Google tập trung chất lượng camera trên điện thoại. Các mẫu iPhone và Pixel đời mới vẫn chụp ảnh đẹp, song một số model từ Trung Quốc thậm chí được đánh giá ngang bằng hoặc tốt hơn, chẳng hạn như Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, Vivo X200 Ultra hay OnePlus 13. Điều này đến từ việc các hãng ngày càng cải tiến phần cứng, nâng cấp khả năng xử lý ảnh và tích hợp nhiều tính năng phần mềm. Ảnh: Android Authority.
|
Máy giá rẻ dùng không tốt. Smartphone Android giá rẻ thường bị xem là kém chất lượng. Theo Android Authority, quan niệm trên gần như không còn chính xác trong bối cảnh hiện nay. Tuy thông số kỹ thuật có thể kém một số model đắt tiền, những thiết bị giá rẻ vẫn đáp ứng hầu hết nhu cầu cơ bản. Ngoài các công nghệ như 5G, camera độ phân giải cao hay màn hình 120 Hz, tình trạng giật lag trên các máy giá rẻ cũng giảm đáng kể so với trước đây. Ảnh: Android Authority.
|
Thiết bị chậm theo thời gian. Giai đoạn 2000-2010, điện thoại Android thường chậm đáng kể theo thời gian. Đến Android 4.3, Google giới thiệu hệ thống quản lý bộ nhớ TRIM, góp phần cải thiện đáng kể hiệu năng trong thời gian dài. Hiện nay, nhiều hãng di động tự tin tuyên bố hỗ trợ sản phẩm lâu dài. Ví dụ, OnePlus cho biết tính năng ROM Vitalization đảm bảo thiết bị hoạt động mượt mà sau 4 năm. Xiaomi cũng tuyên bố công nghệ Storage Refresh 2.0 cho phép sử dụng smartphone liên tục 60 tháng mà không giảm hiệu năng. Ảnh: Wired.
|
Tablet Android dùng không tốt. Những phiên bản Android đầu tiên không tối ưu cho tablet, khiến những thiết bị này hoạt động không tốt. Điều này được giải quyết từ năm 2011. Dù vậy, vấn đề còn đến từ các nhà phát triển không tối ưu ứng dụng cho tablet, khiến app trông bị phóng to hoặc khó sử dụng. Kể từ đó, Google áp dụng nhiều giải pháp, chẳng hạn như giới thiệu Android 12L tối ưu tablet, yêu cầu ứng dụng có giao diện thích ứng nhiều loại màn hình. Nhờ sự phổ biến của smartphone màn hình gập, Android giờ đây cũng hoạt động tốt hơn trên tablet. Ảnh: What Hi-Fi?
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn