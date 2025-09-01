Những phụ nữ 'nhất định không chịu ly hôn' ở Ấn Độ

Một người phụ nữ tại Ấn Độ đã thành lập "trại ly hôn" nhằm thay đổi quan niệm về hôn nhân độc hại trong bối cảnh nhiều người chấp nhận bạo lực gia đình vì sợ xã hội phán xét.

Nhiều phụ nữ Ấn Độ thà chọn cái chết chứ không muốn ly hôn do e ngại cái nhìn phán xét từ xã hội. Ảnh: Reuters.

Trên chuyến xe buýt đến những ngọn đồi mù sương của Vagamon, một nhóm 15 phụ nữ ngân nga giai điệu du dương, vỗ tay và lắc lư theo nhịp điệu. Sau khi xuống xe, họ bắt đầu đi bộ xuyên qua những đồn điền trà xanh mướt. Lên tới đỉnh đồi, họ dừng lại, hướng mắt ra thung lũng rộng lớn, nắm tay nhau và hát một khúc ca đầy hy vọng về sự tự do.

Những hoạt động này do “trại ly hôn” đầu tiên của Ấn Độ tổ chức. Được thành lập bởi Rafia Afi (31 tuổi), Break Free Stories chào đón phụ nữ đã ly hôn, ly thân, góa bụa hoặc đang gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

“Ý tưởng là bình thường hóa ly hôn và tôn trọng quyết định này”, Afi kể với Guardian. “Ly hôn cũng có mặt tốt đẹp, khi hai người quyết định không muốn ở bên nhau nữa. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng ly hôn không đồng nghĩa cuộc đời đã kết thúc”.

Chính cuộc ly hôn năm 2024 đã thúc đẩy Afi dần dần chấp nhận việc sống một mình.

“Tôi bắt đầu tạo nội dung trên mạng xã hội, chia sẻ về hành trình chữa lành và làm mẹ đơn thân. Nhiều người đồng cảm và bắt đầu nhắn tin cho tôi. Thật đáng lo ngại khi không phải ai cũng có sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè như tôi. Hầu hết đối mặt với sự phán xét và không thể lên tiếng”, cô nói.

Khi người xa lạ trở thành điểm tựa

Break Free Stories được xây dựng để phụ nữ kết nối với những người có trải nghiệm tương tự. Các chuyến đi theo chủ đề thiên nhiên kéo dài 2 ngày, được tổ chức vào cuối tuần, dành cho 15-20 phụ nữ đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và có giá 1.700 rupee. Afi cung cấp một vài suất miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả.

Mỗi khóa bắt đầu bằng các trò chơi để phá vỡ sự ngại ngùng sau đó chuyển sang các hoạt động như đi bộ đường dài, khiêu vũ và các buổi học âm nhạc.

“Khi phụ nữ cảm thấy thoải mái với nhau, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi kể chuyện và trò chuyện chữa lành trong một không gian an toàn, không phán xét. Chúng tôi cũng thảo luận về chủ đề độc lập tài chính. Đến cuối khóa, những người xa lạ trở thành bạn bè”, Afi chia sẻ.

Những người phụ nữ tham gia chuyến đi ở Kerela trong tháng 8. Ảnh: Guardian.

Zaki J - một nhạc sĩ kiêm luật sư - ban đầu được mời đến tổ chức các buổi âm nhạc tại trại. Cô nhận ra nhiều người tham gia, đặc biệt những người chịu bạo lực gia đình, cũng tìm kiếm tư vấn pháp lý.

“Tôi bắt đầu tổ chức các buổi tư vấn pháp lý. Nhiều người tự trách mình phá vỡ hạnh phúc gia đình khi nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi muốn xóa bỏ các chuẩn mực xã hội về bạo lực giới và giáo dục mọi phụ nữ về quyền lợi, luật ly hôn và an toàn của chính họ”, cô nói.

“Mẹ tôi chết dưới tay cha tôi. Chuyện này thúc đẩy tôi trở thành luật sư đấu tranh chống lại những người như ông ấy. Tôi muốn giúp đỡ những người khác thực hiện đúng bước đi vào đúng thời điểm”, cô nói thêm.

Theo Khảo sát Sức khỏe Gia đình Quốc gia mới nhất, 32% phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi 18-49 đã kết hôn chịu cảnh bạo lực gia đình. Phụ nữ thường xuyên chịu áp lực phải sống trong môi trường hôn nhân bạo lực, ngay cả khi các vụ việc chết người liên quan đến của hồi môn và bạo lực hôn nhân liên tục gây xôn xao dư luận.

“Những vụ tự tử và giết người liên quan đến bạo hành gia đình xảy ra khắp nơi. Tôi muốn các bậc cha mẹ nhận ra rằng việc thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ là hành động dũng cảm. Quá nhiều người coi ly thân, ly hôn đáng xấu hổ, chọn cái chết thay vì ly hôn”, Afi nói.

Theo Khảo sát Sức khỏe Gia đình Quốc gia mới nhất, 32% phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi 18-49 đã kết hôn chịu cảnh bạo lực gia đình. Ảnh minh họa: Reuters.

Ly hôn không phải kết thúc

Nhiều người trong số gần 150 phụ nữ tham gia trại Break Free Stories chia sẻ trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời họ.

“Hôn nhân của tôi đầy đau thương. Quyết định ly hôn thật khó khăn. Tôi đã quên mất cách nở nụ cười. Nhưng tại đây, chúng tôi đã khóc, đã cười. Tôi bộc lộ hết cảm xúc lần đầu tiên sau 15 năm”, Surya Kalarikkal chia sẻ. “Chúng tôi nhận ra ly hôn có thể là sự giải thoát. Tôi có can đảm khởi kiện nếu có ai bôi nhọ tôi về quyết định ly hôn”.

Một người khác tên Shifna cho biết cô cảm thấy bớt cô đơn hơn khi nghe nhiều câu chuyện đau lòng khác.

“Trước đây, tôi u sầu và chán nản. Giờ đây, tôi có động lực bước tiếp trong cuộc sống. Chỉ trong một ngày, chúng tôi trở thành chị em và thức trắng đêm trò chuyện”, cô nói. “Chúng tôi vẫn gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Những trại tương tự rất quan trọng nhằm giúp phụ nữ thoát khỏi những mối quan hệ độc hại và thay đổi góc độ, truyền cảm hứng cho những người còn e ngại công khai (ly hôn)”.

Break Free Stories đang nổi tiếng tới mức Afi có kế hoạch mở rộng hoạt động.

“Tôi nhận được rất nhiều yêu cầu tổ chức trại ở các thành phố như Bengaluru và Mumbai và dự định thành lập một số trại ở đó. Tôi đang chuẩn bị thêm nội dung bằng tiếng Anh”, Afi nói. “Khi những người phụ nữ ôm và cảm ơn tôi cuối mỗi khóa, rồi vẫn giữ liên lạc với nhau sau đó, tôi được tiếp thêm sức mạnh”.

“Ly hôn không phải kết thúc, mà là khởi đầu”, cô nhấn mạnh. “Tôi muốn chia sẻ thông điệp này”.