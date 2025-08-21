Phụ nữ Trung Quốc ưa chuộng phòng ‘không đàn ông’

Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc tìm đến những không gian chỉ dành riêng cho nữ giới để tìm người bầu bạn hoặc tạm thời chạy trốn khỏi những áp lực cuộc sống.

Yang Yun (phải) - người sáng lập không gian sống chung dành cho nữ mang tên Her Space - quan sát một khách hàng viết thư pháp. Ảnh: Yonhap.

Tiếng cười vang khắp một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Đây là một trong số nhiều không gian sống chung dành riêng cho phụ nữ đang nở rộ tại Trung Quốc. Có người tới đây để hỗ trợ lẫn nhau và “tâm sự thoải mái về những chuyện riêng tư”, còn một số khác tìm kiếm người bầu bạn hoặc chỗ trú ẩn khỏi nạn quấy rối.

“Tôi cảm thấy an toàn khi ở trong môi trường toàn phụ nữ”, Zhang Wenjing (43 tuổi) nói. "Chúng tôi thoải mái trò chuyện với chính phụ nữ về một số điều nhất định”.

Chen Fangyan (28 tuổi) cho biết cô cảm thấy bớt tự ti hơn khi không có đàn ông bên cạnh. “Việc không phải mặc áo ngực đã là một dạng tự do rồi”, cô chia sẻ.

Nhu cầu về không gian dành phân định riêng nam nữ - như quán bar, phòng tập thể dục, nhà trọ hoặc không gian làm việc chung - đang tăng lên tại Trung Quốc. Tại Keke's Imaginative Space, người tham gia phải trả 30 nhân dân tệ ( 4,17 USD )/đêm và chi phí sẽ tăng lên 80 nhân dân tệ từ ngày thứ 4.

Người sáng lập Chen Yani, với biệt danh "Keke", chia sẻ cô mong muốn mở không gian này sau những trải nghiệm tồi tệ với nhiều đồng nghiệp nam ở nơi làm việc.

“Tôi rơi vào những trường hợp bị quấy rối ở nhiều mức độ khác nhau, đến mức tôi không thể làm việc bình thường”, người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ. “Tôi bắt đầu hình dung về một môi trường làm việc an toàn và thoải mái, nơi tôi không còn cảm thấy lo lắng”.

Nhu cầu về không gian dành phân định riêng nam nữ đang tăng lên tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

“Hãy cứ là chính mình”

Cô Chen chọn cải tạo một địa điểm ở Lâm An, ngoại ô Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 200 km. Cô tin rằng nhiều phụ nữ khác cũng mong muốn có một không gian thoải mái, nên đã mở dịch vụ lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán và thông báo qua mạng xã hội Rednote.

12 người đã đăng ký tham gia. Một số người muốn thay đổi bầu không khí trong kỳ nghỉ, có người muốn thoát cảnh bị hỏi dò “bao giờ lấy chồng, đẻ con” hoặc áp lực từ người thân.

"Trong gia đình, phụ nữ thường chịu trách nhiệm chăm sóc ông bà, con cái và làm việc nhà. Chưa kể, họ còn có áp lực từ công việc. Họ cần một nơi mà họ không đóng vai trò gì cả và chỉ cần là chính mình”, cô Chen nói.

Yuan Xiaoqian (29 tuổi) cho biết sự độc lập về kinh tế cùng các cơ hội giáo dục rộng mở đồng nghĩa phụ nữ hiện đại đang có nhiều lựa chọn hơn. “Họ có thể tập trung hơn vào bản thân và những nhu cầu mới”, cô nói.

Mạng xã hội cũng giúp phụ nữ tiếp cận với những lối sống khác biệt và tìm kiếm cộng đồng cùng chung sở thích.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc tìm đến không gian dành riêng cho nữ giới để "được là chính mình". Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 6 vừa qua, tại Xiuxi - một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang, bà Yang Yun khai trương Her Space để cung cấp cho phụ nữ “thiên đường tâm linh”. Bà muốn đảm bảo phụ nữ luôn có một nơi để đến.

“Nếu ai đó mất việc, mất cha mẹ, cãi nhau với chồng, hoặc cảm thấy kiệt sức với cuộc sống thành thị, họ biết mình có thể tới đây và tìm kiếm một chút ấm áp”, bà nói.

Cho đến nay, 120 phụ nữ đóng phí thành viên 3.980 NDT để tham gia Her Space. “Họ có đến đây hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là nơi này có tồn tại, và điều đó mang lại sức mạnh tinh thần”, bà Yang nói.

"Phụ nữ có quyền có không gian riêng"

Nhiều người chỉ trích các cộng đồng phân chia giới tính thúc đẩy sự thù địch giữa nam và nữ.

Tại Keke's Imaginative Space, cô Chen khẳng định không có cá nhân nào nuôi dưỡng tâm lý ác cảm với đàn ông và phụ nữ có quyền có không gian riêng. "Phụ nữ là nhóm xã hội với những quỹ đạo và vấn đề chung trong cuộc sống. Họ thường dễ dàng hiểu và đồng cảm với nhau hơn", cô nói.

Cô Chen cũng không quan trọng lời lãi: “Miễn là còn nhu cầu, nơi này sẽ tiếp tục tồn tại”.

Lilith Jiang - người sáng lập không gian dành riêng cho phụ nữ "Half the Sky" tại Bắc Kinh - cho biết “đàn ông có rất nhiều cơ hội để giao lưu, khi uống rượu hoặc tập thể dục, nhưng phụ nữ thì không”.

Về lâu dài, cô cho rằng những không gian này có thể trở thành lựa chọn cho phụ nữ độc thân lo ngại viễn cảnh già đi một mình. “Phụ nữ thường xuyên bị đặt câu hỏi ‘nếu không kết hôn thì định ra sao khi về già?’. Nhưng lâu dài, các không gian sống chung dành riêng cho phụ nữ, nơi phụ nữ có thể già đi cùng nhau, có thể chính là giải pháp”, cô Jiang nói.