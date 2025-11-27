Những 'ông lớn' đình đám một thời sắp phải di dời khỏi đất vàng Hà Nội

|
Nhà máy Bia Hà Nội (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp sắp di dời trụ sở ra khỏi nội đô. Ảnh: Habeco.
Tiền thân của Habeco là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Đến năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên của người Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ. Từ đó, những dòng sản phẩm mang thương hiệu Habeco trở thành một phần của văn hóa ẩm thực người Hà Nội, được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Habeco.
"Khu đất vàng" trên đường Hoàng Hoa Thám là trụ sở chính của Habeco, đồng thời là nhà máy sản xuất bia của đơn vị này. Ảnh: Báo tin tức.
Con phố Hoàng Hoa Thám khá chật chội và đông đúc phương tiện qua lại. Vì vậy, việc di dời trụ sở của Habeco được kỳ vọng sẽ giải tỏa bớt áp lực tắc nghẽn mỗi giờ cao điểm. Ảnh: Vietnamfinance.
Khu đất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, có diện tích khoảng hơn 65.300 m2. Ảnh: Công ty Thăng Long.
Hiện tại, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã di dời nhà máy khỏi khu đất đắc địa ở mặt đường Nguyễn Trãi, bàn giao mặt bằng cho dự án mới và hoàn thành công tác chuyển sản xuất tới Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Công ty Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long) được thành lập năm 1957, đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.
Công ty xe lửa Gia Lâm có nhà máy đặt tại giao điểm của 4 tuyến đường sắt phía Bắc, trên đường Nguyễn Văn Cừ, có diện tích hơn 204.000 m2, bao gồm trụ sở, nhà xưởng sửa chữa toa xe. Ảnh: Xe lửa Gia Lâm.
Nhà máy xe lửa Gia Lâm (hiện nay là Công ty Xe lửa Gia Lâm) được thành lập năm 1905 dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp. Nơi đây từng sản sinh ra những sản phẩm được coi là niềm tự hào của biết bao thế hệ đường sắt như: Đầu máy hơi nước “Tự lực”; đầu máy diesel "Đổi mới"... Ảnh: Tiền phong.
Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cũng thuộc diện phải di dời trụ sở. Lô đất của nhà máy Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình, rộng 5,7 ha. Ảnh: Facebook.
Khu đất này nằm ngay gần khu đất đắc địa “Cao- Xà- Lá” và Công ty Giầy Thượng Đình trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Người đưa tin.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, 1 trong 13 nhà máy được Chính phủ lựa chọn xây dựng sau khi hòa bình lập lại. Những năm 60-80 của thế kỷ trước, người tiêu dùng - đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc - không xa lạ gì với phích nước, bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang, đèn pha ôtô (phục vụ kháng chiến) mang thương hiệu Rạng Đông. Đây cũng chính là thời kỳ hoàng kim của thương hiệu này khi không có đối thủ cạnh tranh.
Tổng kho xăng dầu Đức Giang tại phố Đức Giang, diện tích hơn 159.000 m2, đang là bể chứa xăng dầu. Theo quy hoạch, khu đất có chức năng đất hỗn hợp, đất nhóm nhà ở mới, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất công cộng và đường quy hoạch. Ảnh: Việt Linh.
Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân (Nhà máy Dệt kim Đông xuân trước đây) được thành lập từ năm 1959. Ảnh: Doximex.
Từ cuối năm 1964 đến năm 1979, nhà máy chủ yếu sản xuất các mặt hàng phục vụ lực lượng vũ trang như áo mặc lót Đông Xuân, áo chống rét cào bông Đông Xuân, dây đai quân dụng, dây đeo bi đông nước, dây băng đạn, dây túi lựu đạn, túi cơm, thắt lưng đai, găng tay, tất chống muỗi, vắt, màn cá nhân, chăn... Ảnh: Doximex.
Công ty này cũng có vị trí đắc địa ngay mặt đường Minh Khai và sẽ được di dời để đảm bảo không gian theo quy hoạch của thành phố. Ảnh: Doximex.
Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà cũng nằm trên đường Minh Khai. Ảnh: Viethacorp.
Việt Hà từng nổi tiếng về hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm và đồ uống. Ảnh: Viethacorp.
Được thành lập từ năm 1961 với tên gọi là xưởng gạch Thanh Trì, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành, sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh chất lượng cao mang thương hiệu Viglacera. Ảnh: Viglacerathanhtri.
Công ty có địa chỉ tại đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì. Các sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Viglacerathanhtri.