Những 'ông lớn' đình đám một thời sắp phải di dời khỏi đất vàng Hà Nội

Tiền thân của Habeco là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Đến năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên của người Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ. Từ đó, những dòng sản phẩm mang thương hiệu Habeco trở thành một phần của văn hóa ẩm thực người Hà Nội, được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Habeco.