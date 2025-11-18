Những người trẻ đầu tháng nhận lương, giữa tháng hết tiền

Nhiều người trẻ chọn lối sống YOLO, chi mạnh cho trải nghiệm, làm đẹp, du lịch hay công nghệ, và xoay xở nhờ thẻ tín dụng, vay bạn bè hay hậu thuẫn từ gia đình.

Một số bộ phận người trẻ chọn lối sống YOLO, mua sắm và giải trí theo yêu thích. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Giữa tháng 10 vừa qua, Ngọc Thắng (26 tuổi) mạnh tay chi 20 triệu đồng cho một liệu trình chăm sóc da. Cuối tháng, anh tiếp tục tốn thêm 15 triệu cho sinh hoạt, vui chơi, mua sắm nhưng lần này phải dùng đến thẻ tín dụng để bù vào khoản thiếu hụt.

"Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức kiếm tiền nên cứ mua những gì thích. Thấy bạn bè xuất hiện sang chảnh, tự tin, tôi cũng muốn giống họ", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ riêng Ngọc Thắng, nhiều người trẻ ngày nay lựa chọn lối sống YOLO - "you only live once" (tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần). Họ chi mạnh cho trải nghiệm và nhu cầu cá nhân, dẫn đến tình trạng "đầu tháng nhận lương - giữa tháng hết tiền" ngày càng phổ biến.

Gần đây, báo cáo "Dự báo xu hướng tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2025-2028" của YouNet ECI và YouNet Media cho thấy Gen Z chi tiêu chủ yếu cho thời trang, làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Giá trị giỏ hàng cho nhóm sản phẩm này dự báo tăng 2,3 lần từ năm 2023 đến 2028, đạt trung bình 28,8 USD /giỏ hàng.

Tiêu trước tính sau

Thắng hiện làm nhân viên hành chính nhân sự tại một công ty dịch vụ phần mềm với mức lương 22 triệu đồng/tháng. Ngày nhận lương, anh lập tức tìm hiểu liệu trình trị sẹo chuyên sâu do làn da có khuyết điểm. Tại spa quen, anh được tư vấn gói 14 buổi gồm tiêm, cấy collagen và laser fractional CO2.

Đúng dịp spa giảm giá từ 50 triệu xuống 20 triệu đồng, anh quyết định "xuống tiền" ngay với suy nghĩ: "Không làm lúc trẻ thì sau này chữa tốn gấp đôi".

Những tuần tiếp theo, phần lương còn lại "bay màu" vì quần áo, mỹ phẩm, ăn uống, cà phê check-in và các buổi tụ tập. Mỗi lần đi chơi, hóa đơn khoảng 300.000-500.000 đồng, thỉnh thoảng vượt 1 triệu chỉ để "ăn cho vui với nhóm bạn thân".

Đến khi sạch tiền lương, anh chuyển sang dùng thẻ tín dụng. "Tôi dùng cách mua trước trả sau và chọn kỳ hạn hợp lý để tránh rơi vào bẫy nợ", anh nói.

Ngày 11/11, anh tiếp tục mua hàng trên livestream, chủ yếu quần áo và mỹ phẩm, tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Thắng đã chi gấp đôi mức lương tháng của bản thân. "Đôi lúc tôi thấy mình sống kiểu 'đầu tháng sang, cuối tháng xoay'. Biết là không ổn nhưng bạn bè hưởng thụ, tôi cũng muốn. Tiết kiệm quá thì sợ thiệt thòi", anh nói.

Mỗi lần áp lực công việc, Thanh Ngân chọn đi du lịch để xả stress. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, anh thừa nhận mình gần như không có khoản tiết kiệm nào cho tương lai. Năm ngoái, toàn bộ thu nhập dư dả đều dồn vào chi phí niềng răng nên cuối năm cũng không giữ lại được đồng nào.

Tương tự, tình trạng "giữa tháng hết tiền" cũng quen thuộc với Thanh Ngân (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM). Thu nhập 10-12 triệu đồng mỗi tháng nhưng chi tiêu thường chạm mốc 15 triệu.

Ngay khi nhận lương, cô thanh toán khoản cố định là tiền trọ 3,5 triệu. Tiền ăn uống khoảng 5 triệu. Nhưng điều khiến ví cô nhanh "rỗng" lại nằm ở các khoản chi theo cảm xúc: cà phê bất chợt, tiệc tùng, du lịch để theo kịp bạn bè.

"Đầu tháng vừa nhận lương, đến ngày 15 ví đã trống. Các khoản phát sinh cộng dồn lúc nào không hay", cô chia sẻ.

Ngân thừa nhận mỗi dịp sale, cô thường chi thêm 1-2 triệu "vì thích là mua". Những lúc áp lực công việc, cô chọn cách xách vali đi xả stress, như chuyến ra Hà Nội gần đây ngốn gần 6 triệu đồng.

Dù hiểu lối tiêu xài "tiêu trước tính sau" khiến mình bấp bênh, cô vẫn khó thay đổi. "Tiết chế lại khiến tôi bức bối vì không mua được thứ mình thích", Ngân nói.

Giữa tháng cạn túi, cảm giác lo lắng là điều cô không tránh khỏi. Ngân thường nhờ vay mượn người thân để cầm cự đến kỳ lương tiếp theo. Vòng lặp nhận lương - tiêu xài - hết tiền - vay mượn cứ thế lặp đi lặp lại.

Ngày càng nhiều người trẻ chi tiêu chủ yếu cho thời trang, phản ánh lối sống hiện đại. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Được gia đình hỗ trợ

Bên cạnh nhóm "tự xoay", nhiều bạn trẻ mạnh tay chi tiêu vì có gia đình hỗ trợ. Hoàng Lan (27 tuổi) cũng chọn lối sống YOLO và thừa nhận mình "làm việc để đi du lịch". Là freelancer trong ngành sáng tạo nội dung, thu nhập 30-40 triệu/tháng, nhưng với cô "chỉ đủ sống thoải mái, không đủ để tận hưởng".

Khảo sát của Agoda (tháng 10/2024) với hơn 1.000 người tại 11 thị trường, trong đó có Việt Nam, cho thấy 90% du khách Việt giữ nguyên hoặc tăng ngân sách du lịch năm 2025. Ghi nhận, 86% đáp viên dự định đi du lịch với tần suất bằng hoặc nhiều hơn năm trước.

Tháng 7 vừa qua, Lan kết thúc chuyến châu Âu 11 ngày qua 5 quốc gia với chi phí gần 140 triệu đồng. Cô cho đó là khoản đầu tư cho trải nghiệm, là phần thưởng sau thời gian dài chạy deadline.

Hoàng Lan trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua. Ảnh: NVCC.

"Một hành trình như vậy mở mang thế giới của mình, đáng lắm chứ. Đi du lịch mà tính toán quá thì mất vui", cô bộc bạch.

Nhưng sau mỗi chuyến đi, tài chính của Lan lại rơi vào trạng thái báo động. Tháng nào xài hết tháng đó, thậm chí có tháng thiếu hụt phải tính toán từng khoản.

Vì sống chung với bố mẹ, Lan không lo về các khoản sinh hoạt như ăn uống, điện nước hay thuê nhà.

"Tôi là con một, bố mẹ thương và hay bảo thiếu cứ nói. Thành ra tôi cũng yên tâm phần nào về tài chính nhưng cũng không muốn dựa vào gia đình mãi", Lan chia sẻ.

Lâm Anh (22 tuổi) sống cùng gia đình tại TP.HCM, thu nhập hơn 12 triệu đồng/tháng nhưng chi tiêu khá thoáng tay nhờ hậu thuẫn từ gia đình.

Lâm Anh mua 2 chiếc MacBook chỉ trong một tháng. Ảnh: NVCC.

Tháng 4 vừa qua, khi MacBook Air M4 ra mắt, cô mua ngay với giá hơn 26 triệu đồng. Chỉ một tuần sau, cảm thấy chưa phù hợp, cô đổi sang MacBook Pro M4 giá hơn 39 triệu đồng. "Nhiều người thấy tôi tiêu nhiều nhưng tôi nghĩ sống chỉ một lần, thích thì cứ làm. Bố mẹ không phàn nàn, tôi cũng bán lại máy cũ để bù chi phí", cô nói.

Tháng 10 vừa rồi, cô tiếp tục tậu iPhone 16 Pro khi iPhone 17 ra mắt và mua thêm phụ kiện chính hãng.

"iPhone 16 hạ giá nên tôi mua ngay kẻo lỡ", cô cho biết, thừa nhận khó cưỡng với đồ công nghệ.

Ngoài mua sắm, Lâm Anh còn duy trì thói quen massage, gội đầu dưỡng sinh với chi phí khoảng 650.000 đồng/lần để thư giãn. Tiền cà phê, trà sữa mỗi ngày 50.000-75.000 đồng cũng là khoản “không thể cắt”.

Với phong cách sống thoải mái, đến giữa tháng ví bắt đầu cạn, Lâm Anh phải "phanh" lại: ăn ở nhà, hạn chế đi chơi, cân nhắc mua sắm. "Cuối tháng thì siết lại một chút, nhưng cũng không đến mức khổ. May mắn là tôi còn được gia đình hỗ trợ", cô nói.