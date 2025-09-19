Những người đầu tiên nhận iPhone 17

Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Á là những nơi đầu tiên mở bán iPhone 16 trong ngày 19/9.

Người đầu tiên đến Apple Store tại Sydney để nhận iPhone 17. Ảnh: @Mohit_Emkay/X.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air vừa mở bán tại một số quốc gia trên thế giới. Dựa theo múi giờ, Australia và New Zealand là những nơi giao máy sớm nhất trong ngày 19/9. Hình ảnh nhận hàng và những đánh giá đầu tiên đã được người dùng chia sẻ lên Internet.

Trên mạng xã hội X, reviewer công nghệ Mohit Kalra chia sẻ anh là người đầu tiên đến cửa hàng Apple tại Sydney (Australia) để nhận máy. Ngoài iPhone 17 và iPhone Air, các sản phẩm mở bán trong ngày còn có Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3.

Môt số người dùng cũng chia sẻ ảnh trên tay thiết bị. Trong khi New Zealand không có Apple Store chính thức, người dùng đặt trước iPhone 17 tại Australia có thể nhận máy và cài đặt ngay tại cửa hàng.

“Rất mỏng và nhẹ, có lẽ đây là sản phẩm tôi thích nhất”, người dùng iShadowAnt trên Reddit chia sẻ cảm nhận khi cầm iPhone Air trên tay.

Hình ảnh thực tế của iPhone 17 Pro và iPhone Air. Ảnh: iShadowAnt/Reddit.

Tại một số quốc gia, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bán hết trong đợt đặt trước online, khiến thời gian giao hàng bị trễ đến tháng 10. Dù vậy, người dùng vẫn có thể mua sản phẩm tại các cửa hàng bên thứ ba.

CEO Tim Cook chia sẻ bức ảnh ấn tượng tại Apple Store Mumbai (Ấn Độ) với trạng thái “Thật phấn khích đến ngày mai”. Trong ảnh, mặt tiền cửa hàng được trang trí bởi 2 chữ “Pro” và “Air” cỡ lớn, đại diện cho iPhone 17 Pro và iPhone Air.

Tại Apple Store Orchard Road (Singapore), hàng dài người xếp hàng để chờ nhận máy. Theo ghi nhận của The Strait Times, khoảng 250 người xếp hàng tính đến 6h45 sáng (giờ địa phương), chia theo hàng cho khách đặt trước và mua trực tiếp.

Một số khách đặt trước đã đến cửa hàng vào 18h hôm trước để nhận vòng tay. Nhân viên cửa hàng khuyến khích người có vòng tay xếp hàng lúc 4h sáng. Dù vậy, một số người chưa chắc nhận máy trong ngày.

Nhóm người xếp hàng trước Apple Store Singapore chờ nhận máy. Ảnh: The Strait Times.

Trong 24 tiếng tới, iPhone 17 và iPhone Air sẽ tiếp tục lên kệ tại một số quốc gia theo thứ tự gồm châu Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.

iPhone Air được Apple ra mắt ngày 9/9. Đây là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ mỏng 5,6 mm. Thiết bị sở hữu màn hình 6,5 inch 120 Hz, chip xử lý A19 Pro, camera sau 48 MP, modem C1X và chip N1 do Táo khuyết tự phát triển.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến iPhone Air là smartphone Apple đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản, chỉ có lựa chọn eSIM trên tất cả thị trường. Hãng cũng trang bị pin thấp hơn các model còn lại, dù vẫn nhấn mạnh thời lượng sử dụng “cả ngày”.

Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, sản phẩm nổi bật với mặt lưng thiết kế mới, bổ sung màu cam vũ trụ, 3 camera 48 MP và hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Trong khi đó, iPhone 17 giờ đây sở hữu màn hình 120 Hz, chip xử lý A19, bộ nhớ tiêu chuẩn tăng lên 256 GB.