Những lựa chọn ôtô rẻ nhất từng phân khúc

Tháng 9/2023, MG đưa về New MG5 với giá niêm yết chỉ 399 triệu đồng ở phiên bản số sàn, biến mẫu xe này trở thành cái tên rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng C. Trước đó, các phiên bản của MG5 tại Việt Nam cũng luôn được nhắc đến như là sedan cỡ C có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc. Hãng xe Anh Quốc xếp New MG5 vào phân khúc sedan hạng C do kích thước tương đồng nhưng nếu xét về giá bán, mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực tiếp với các xe hạng A trên thị trường như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning. Ảnh; MG.