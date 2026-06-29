Những loại rau giàu canxi không thua gì tôm, cá

Nhiều loại rau lá xanh chứa lượng canxi đáng kể, đồng thời bổ sung vitamin K và các khoáng chất giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, không hề kém cạnh các thực phẩm như tôm hay cá.

Canxi là khoáng chất thiết yếu đối với sức khỏe xương, răng, cơ bắp và hệ thần kinh. Trẻ nhỏ cần đủ canxi để phát triển chiều cao, hình thành hệ xương và răng chắc khỏe, trong khi người trưởng thành và người cao tuổi cần khoáng chất này để duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương.

Bên cạnh các thực phẩm quen thuộc như sữa, tôm hay cá nhỏ ăn cả xương, nhiều loại rau xanh cũng là nguồn cung cấp canxi đáng kể. Đặc biệt, canxi từ thực vật thường đi kèm vitamin K, magie và kali - những dưỡng chất hỗ trợ quá trình tạo xương và giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả.

Việc bổ sung đa dạng các loại rau lá xanh trong bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản để tăng lượng canxi tự nhiên cho cả gia đình.

Nhiều loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải bẹ xanh chứa rất giàu canxi và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nên có trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Cải xoăn - "Siêu thực phẩm" tốt cho xương

Cải xoăn (kale) chứa khoảng 177 mg canxi trong mỗi cốc rau nấu chín. Đây là một trong những loại rau được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin K, vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào.

Không chỉ góp phần bổ sung canxi, cải xoăn còn giúp bảo vệ tế bào xương trước tác động của quá trình lão hóa và stress oxy hóa. Loại rau này có thể dùng để làm salad, sinh tố xanh hoặc chế biến thành các món xào, luộc và nấu canh.

Cải bẹ xanh - Nguồn canxi dồi dào cùng vitamin K

Một cốc cải bẹ xanh nấu chín cung cấp khoảng 268 mg canxi, cao hơn nhiều loại rau lá xanh khác.

Ngoài canxi, cải bẹ xanh còn chứa nhiều vitamin K, chất xơ và các vi chất có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như hệ tiêu hóa. Đây là loại rau phù hợp để chế biến thành món xào, salad hoặc ăn kèm các món chính.

Để giữ được giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến nghị nên xào cải bẹ xanh với dầu ô liu, tỏi, hành hoặc nước dùng thay vì sử dụng quá nhiều bơ, muối hay các loại dầu chứa nhiều chất béo bão hòa.

Cải thìa - Ít calo nhưng giàu dưỡng chất

Trong một cốc cải thìa nấu chín có khoảng 185 mg canxi.

Không chỉ là nguồn cung cấp canxi tốt, cải thìa còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C và kali, trong khi lượng calo rất thấp. Nhờ vị ngọt nhẹ và thời gian chế biến nhanh, cải thìa là nguyên liệu quen thuộc trong các món xào, luộc hoặc nấu canh.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn tăng lượng rau xanh trong khẩu phần ăn mà vẫn kiểm soát được năng lượng nạp vào.

Rau bina - Giàu canxi và nhiều khoáng chất

Một cốc rau bina nấu chín chứa khoảng 245 mg canxi, đồng thời cung cấp lượng lớn vitamin A, vitamin E, folate, sắt, magie và kali.

Rau bina có hương vị dễ ăn, có thể thay thế cải xoăn trong nhiều món ăn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, loại rau này cũng chứa nhiều oxalat - hợp chất có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích nên kết hợp rau bina với nhiều loại rau lá xanh khác để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Rau dền - Loại rau quen thuộc giàu canxi

Rau dền từ lâu đã được xem là một trong những loại rau chứa nhiều canxi nhất. 100 g rau dền cơm chứa khoảng 341 mg canxi.

Ngoài canxi, rau dền còn giàu chất xơ, vitamin C và nhiều khoáng chất cần thiết khác. Thường xuyên bổ sung rau dền vào thực đơn có thể góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt canxi, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương và giúp duy trì hệ xương chắc khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Đối với trẻ nhỏ, việc xây dựng thói quen ăn đa dạng các loại rau từ sớm không chỉ giúp bổ sung canxi mà còn cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, rau xanh không nên là nguồn canxi duy nhất. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ em vẫn cần kết hợp thêm sữa và các chế phẩm từ sữa, cá, đậu phụ hoặc những thực phẩm giàu canxi khác, đồng thời đảm bảo bổ sung đủ vitamin D và duy trì vận động ngoài trời để cơ thể hấp thu canxi tốt hơn.