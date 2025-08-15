Những lần ông Trump - Putin gặp mặt trước hội nghị ở Alaska

11h30 ngày 15/8 giờ địa phương (2h30 sáng 16/8 giờ Hà Nội), hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ diễn ra. Trước hội nghị, hai tổng thống đã chính thức gặp nhau 5 lần.

Tổng thống Putin bắt tay Tổng thống Trump trong cuộc gặp tại G20 Hamburg, tháng 7/2017. Ảnh: CNN

Hội nghị thượng đỉnh Alaska là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời là lần gặp chính thức thứ 6 tính từ khi hai tổng thống bước vào bàn đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đã diễn biến phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn 2017-2019.

Lần đầu trên cương vị nguyên thủ, tháng 7/2017

Ngày 7/7/2017, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, ông Trump và ông Putin có cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên.

Truyền thông Nga, Mỹ đưa tin, cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài tới 140 phút, trong khi thời gian dự kiến là khoảng 30 phút.

Nội dung thảo luận bao gồm vấn đề an ninh mạng, tình hình Syria và cả áo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Hai bên thống nhất về một thỏa thuận ngừng bắn ở miền Nam Syria, tuy nhiên, không có tiến triển nào đáng kể liên quan đến khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông Donald Trump đã nắm rõ lập trường của Moscow rằng Nga không can thiệp vào bầu cử Mỹ. Về phía Tổng thống Trump, ông đánh giá cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga là “rất tốt đẹp”.

Hai ông đã nói chuyện trong bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo G20 và chỉ có phiên dịch viên của ông Putin tham dự. Các phóng viên đi cùng của Nhà Trắng không được thông báo trong suốt chuyến đi, theo Washington Post.

Tiếp xúc ngắn bên lề APEC, tháng 11/2017

Chỉ 4 tháng sau, hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp nhau bên lề Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam. Cuộc trao đổi ngắn gọn này xoay quanh Syria và cáo buộc can thiệp bầu cử.

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện tại APEC diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 11/2017. Ảnh: CNN

Ngay trước bài phát biểu của Trump, các quan chức Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ không có cuộc gặp chính thức với lý do lịch trình.

Thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump, tháng 7/2018

Ngày 16/7/2018, ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, trong hội nghị thượng đỉnh toàn diện nhất nhiệm kỳ đầu.

Cuộc họp kín kéo dài hơn hai giờ chỉ có sự hiện diện của phiên dịch viên hai bên. Chủ đề tập trung vào quan hệ song phương, an ninh chiến lược và cáo buộc Nga can thiệp bầu cử.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki. Ảnh: CNN

Điểm nóng nhất diễn ra tại họp báo sau hội nghị, ông Trump đã công khai ủng hộ việc ông Putin phủ nhận can thiệp bầu cử. Làn sóng chỉ trích từ cả Đảng Dân chủ lẫn nhiều nghị sĩ Cộng hòa lập tức bùng nổ.

Đây là một trong số ít trường hợp trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump thừa nhận đã có sai sót, theo CNN.

Mỹ hủy hội đàm bên lề tại Argentina, tháng 12/2018

Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa tổng thống Trump và tổng thống Putin hậu tranh cãi về can thiệp bầu cử của Nga.

Hội nghị trao đổi về sự ổn định tài chính toàn cầu, đối thoại và tính bền vững… nhưng dư luận dồn sự chú ý vào việc ông Trump không có các tương tác chính thức với ông Putin.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Buenos Aires, Argentina ngày 30/11/2018. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 1/12/2018 tại G20 Buenos Aires (Argentina), nhưng bị ông Trump hủy bỏ ngay trước thềm hội nghị với lý do Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch.

Dù vậy trước đó vào tối 30/11, hai nhà lãnh đạo vẫn có cuộc trò chuyện riêng tại bữa tiệc của các nguyên thủ G20.

Tái khởi động đối thoại tại G20 Osaka, tháng 6/2019

Ngày 28/6/2019, tại G20 Osaka (Nhật Bản), hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau bên lề hội nghị. Sau khi báo cáo Mueller được công bố, ông Trump và ông Putin lại tỏ ra thân thiện trong những phát biểu ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka.

Ông Putin cho biết, hai người đã không gặp nhau chính thức kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Ông cũng nói rằng cuộc gặp song phương của họ sẽ là cơ hội tuyệt vời để tiếp nối điều đó.

Ngày 28/6/2019, tại G20 tại Osaka, Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau bên lề hội nghị. Ảnh: Reuters.

Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 80 phút, bàn về Iran, Syria, Venezuela và đặc biệt là kiểm soát vũ khí chiến lược. Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận về khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới có sự tham gia của Trung Quốc.

Cuộc gặp được cả hai mô tả là tích cực. Đây là lần cuối họ tiếp xúc trực tiếp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, trước khi đại dịch Covid-19 và biến động chính trị khiến các kênh đối thoại bị gián đoạn.

Cuộc gặp lần thứ 6 tại Alaska sắp tới được kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình chiến sự ở Ukraine.