Những hoa hậu, á hậu Việt sở hữu bảng điểm 'vàng'

Phan Phương Oanh - người đẹp sinh năm 2003 đến từ Hà Nội - vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Bên cạnh nhan sắc, tân hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn và thành tích hoạt động nổi bật. Phương Oanh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế (chương trình chất lượng cao) tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm trung bình tích lũy 3.63/4. Ảnh: BTC

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cũng sở hữu năng lực ngoại ngữ tốt với chứng chỉ IELTS 7.5, đồng thời đạt trình độ HSK 3 tiếng Trung. Trong quá trình học tập, Phương Oanh hai lần nhận học bổng khuyến khích học tập vào học kỳ 2 năm học 2023-2024 và học kỳ 1 năm học 2024-2025. Ngoài ra, cô là cựu chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club, đồng thời cùng đội đại diện trường THPT Phan Đình Phùng giành quán quân cuộc thi High School Best Dance Crew năm 2020.

Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 là Lê Phương Khánh Như . Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM , từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% của trường. Khánh Như cũng đạt giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023, cùng nhiều giải thưởng học thuật khác. Trước khi tới đấu trường sắc đẹp năm nay, người đẹp đã được biết tới là một MC tài năng. Cô là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố, đồng thời giành nhiều thành tích như quán quân MicZ 2023, á quân Tranh biện Sinh viên kinh tế và các giải thưởng liên quan đến dịch thuật, lồng tiếng bằng tiếng Anh. Ảnh: FBNV.

Cũng tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Trương Tâm Như giành được ngôi vị á hậu 2. Cô đang là sinh viên Đại học FPT tại Đà Nẵng, đạt học bổng 30% cho toàn khóa học và danh hiệu sinh viên giỏi 4 kỳ liên tiếp. Người đẹp còn đạt IELTS 8.0, có 12 năm liền là học sinh giỏi và từng giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Anh, trong đó có huy chương đồng Olympic tiếng Anh trên Internet. Ảnh: FBNV.

Năm 19 tuổi, Huỳnh Thị Thanh Thủy được xướng tên cao nhất tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Khi còn học phổ thông, Thanh Thủy từng đoạt nhiều giải thưởng như giải nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương bạc Thời trang trẻ tại Hội hoa xuân TP Đà Nẵng 2019... Cô là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Ngoài tiếng Anh, Thanh Thủy còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Ảnh: FBNV.

Năm 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang hoa hậu tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa). Năm 2025, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Trước đó, người đẹp gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore... Ảnh: FBNV.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin (Đại học RMIT) vào năm 2021. Tháng 4/2024, cô tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ Thương mại Toàn cầu, sau đó làm giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam. Năm 2025, cô chính thức trúng tuyển chương trình tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT, đồng thời nhận học bổng toàn phần gần 3 tỷ đồng . Ngoài ra, nàng hậu còn thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp. Ảnh: FBNV.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.