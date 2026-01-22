Những hiệu sách cũ bên lề ký ức đô thị

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị thành phố Đà Nẵng, những hiệu sách cũ nhuốm màu thời gian, trở thành “trạm tiếp nhận ký ức” lưu giữ mạch ngầm tri thức.

Những tiệm sách cũ lặng lẽ giữa lòng đô thị. Ảnh: Gia Hân.

Khu vực đối diện cổng Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), hiện vẫn còn những hiệu sách cũ với đa dạng các loại sách, lặng lẽ ghi dấu đi-về của những người yêu sách.

Anh Lê Quốc Vũ, cựu sinh viên Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng cho biết khoảng năm 2015, anh thường mua sách cũ và giáo trình với giá cả phải chăng tại các tiệm sách cũ đối diện trường. Những cuốn sách khó tìm, tôi chỉ cần để lại số điện thoại. Khi nào có sách, chủ tiệm sẽ gọi đến lấy và hầu như lúc nào cũng đúng loại sách mình cần.

“Mỗi lần bước vào hiệu sách cũ là một trải nghiệm trầm lắng, với mùi giấy cũ rất riêng, như được chạm vào ký ức và tri thức của nhiều thế hệ người đọc”, anh Vũ, chia sẻ.

Những tiệm sách cũ đối diện Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Gia Hân.

Theo Tiến sĩ Đàm Nghĩa Hiếu, giảng viên Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng: "Môi trường đại học rất cần những không gian tri thức như nhà sách, đặc biệt là nhà sách cũ - nơi còn lưu giữ những đầu sách không còn tái bản hoặc khó tìm thấy ở các hiệu sách mới.

Trường đại học không chỉ đào tạo nghề mà còn truyền tri thức và những tiệm sách cũ cũng góp phần làm nên diện mạo đặc trưng xung quanh môi trường đại học. Nếu mất đi những tiệm sách ấy thì sẽ là mất mát lớn chứ không chỉ là tiếc nuối.

Nhiều sinh viên tìm tới hiệu sách cũ để mua tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Ảnh: Gia Hân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những hiệu sách cũ quanh khu vực này đã tồn tại hàng chục năm, gắn liền với đời sống sinh viên cũng như người dân Đà Nẵng qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt đối với nhiều học viên cao học từ các địa phương khác về học tại Đà Nẵng vẫn thường xuyên ghé khu vực này để tìm sách chuyên ngành, tài liệu cũ. Họ thường gọi các hiệu sách cũ quanh trường bằng cái tên quen thuộc là “Làng sách cũ Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng” như một mốc chỉ đường đặc trưng.

Vài năm trở lại đây, lượng khách ghé các hiệu sách cũ ngày càng thưa. Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ tiệm sách cũ Nhân Trí, cho biết: "Gia đình bà đã mở hiệu sách này được 20 năm. Dù hiện nay văn hóa đọc đã thay đổi rất nhiều, khi người đọc có nhiều điều kiện tiếp cận với sách bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng bà vẫn chọn bán sách".

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng theo bà Hòa, nguồn kiến thức từ sách là vô cùng. Và để có thể bám trụ, cửa hàng đã nhập thêm văn phòng phẩm, sách giáo khoa để bán thêm.

Những cuốn sách mang theo tri thức thời gian. Ảnh: Gia Hân.

Tiệm sách Nhân Trí là một trong số ít còn trụ lại được giữa nhiều thay đổi của cuộc sống và văn hóa đọc của người dân. Song, nỗi lo về việc có nên tiếp tục gắn bó với nghề vẫn luôn thường trực với bà Hòa và những người bán sách cũ như bà.

Thực tế, lượng sách cũ tồn kho ngày càng nhiều, trong khi đầu ra ngày một thu hẹp. Sách nhập về nhiều nhưng tiêu thụ chậm khiến các tiệm sách cũ quanh khu vực này rơi vào cảnh kinh doanh khó khăn. Không ít cửa hàng đã phải đóng cửa, chuyển sang làm dịch vụ photocopy, in ấn và chỉ giữ lại một sạp nhỏ bán sách cũ như phần quen thuộc còn sót lại.

Với Phạm Văn Quân, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, nếu những hiệu sách cũ quanh trường dần biến mất, trải nghiệm sinh viên sẽ thiếu đi một không gian học tập chậm rãi nơi nuôi dưỡng thói quen đọc sách, suy tư và lưu giữ những ký ức thời sinh viên.

Những hiệu sách cũ bên lề ký ức đô thị, vẫn là những địa chỉ văn hóa đọc rất đáng để dừng chân.