Những hàng công đáng sợ nhất 5 giải hàng đầu châu Âu

Barcelona ghi đến 19 bàn sau 6 vòng đấu tại La Liga, thành tích tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ferran Torres (4 bàn) hiện là chân sút số một của CLB ở giải quốc nội.
Bayern Munich theo sau với 18 pha lập công tại Bundesliga. Riêng Harry Kane đã đóng góp tới 8 bàn cho “Hùm xám” từ đầu mùa.
Xếp thứ ba là Real Madrid với 14 bàn sau 6 vòng đấu La Liga. Kylian Mbappe (7 bàn) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu.
Tại Ligue 1, AS Monaco ghi 13 bàn sau 5 vòng, bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích thắng 4 và thua 1. Đội bóng Công quốc xếp trên PSG nhờ hơn hiệu số. Thầy trò HLV Luis Enrique mới chạm mốc 10 bàn mùa này.
Cùng có 13 pha lập công như Monaco là Lille, nhưng CLB này chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Villarreal sở hữu 12 bàn thắng sau 6 trận ở La Liga. Hàng công thăng hoa là lý do "Tàu ngầm vàng" xếp thứ 3 trên BXH, lần lượt kém Barcelona và Real Madrid 3 và 5 điểm.
Tại Premier League, Liverpool thể hiện phong độ ấn tượng với 11 bàn thắng từ đầu mùa. “The Kop” dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ thành tích toàn thắng cả 5 trận.
Frankfurt là đội có hàng công mạnh thứ nhì tại Bundesliga với 11 pha lập công. Tuy nhiên, CLB này chỉ xếp thứ 6 do đã để thua 2 trận sau 4 vòng.
Ở Serie A, Inter Milan cho thấy khả năng săn bàn đáng nể với 11 bàn sau 4 trận, nhưng hàng thủ lại để thủng lưới tới 7 lần, trở thành nỗi lo lớn với đội bóng áo xanh-đen. Dễ hiểu khi Inter xếp tận thứ 10 tại Serie A với 6 điểm.
