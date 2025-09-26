Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những hàng công đáng sợ nhất 5 giải hàng đầu châu Âu

  • Thứ sáu, 26/9/2025 17:18 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich là những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải quốc nội từ đầu mùa 2025/26.

barcelona anh 1

Barcelona ghi đến 19 bàn sau 6 vòng đấu tại La Liga, thành tích tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ferran Torres (4 bàn) hiện là chân sút số một của CLB ở giải quốc nội.
barcelona anh 2

Bayern Munich theo sau với 18 pha lập công tại Bundesliga. Riêng Harry Kane đã đóng góp tới 8 bàn cho “Hùm xám” từ đầu mùa.
barcelona anh 3

Xếp thứ ba là Real Madrid với 14 bàn sau 6 vòng đấu La Liga. Kylian Mbappe (7 bàn) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu.
barcelona anh 4

Tại Ligue 1, AS Monaco ghi 13 bàn sau 5 vòng, bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích thắng 4 và thua 1. Đội bóng Công quốc xếp trên PSG nhờ hơn hiệu số. Thầy trò HLV Luis Enrique mới chạm mốc 10 bàn mùa này.
barcelona anh 5

Cùng có 13 pha lập công như Monaco là Lille, nhưng CLB này chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
barcelona anh 6

Villarreal sở hữu 12 bàn thắng sau 6 trận ở La Liga. Hàng công thăng hoa là lý do "Tàu ngầm vàng" xếp thứ 3 trên BXH, lần lượt kém Barcelona và Real Madrid 3 và 5 điểm.
barcelona anh 7

Tại Premier League, Liverpool thể hiện phong độ ấn tượng với 11 bàn thắng từ đầu mùa. “The Kop” dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ thành tích toàn thắng cả 5 trận.
barcelona anh 8

Frankfurt là đội có hàng công mạnh thứ nhì tại Bundesliga với 11 pha lập công. Tuy nhiên, CLB này chỉ xếp thứ 6 do đã để thua 2 trận sau 4 vòng.
barcelona anh 9

Ở Serie A, Inter Milan cho thấy khả năng săn bàn đáng nể với 11 bàn sau 4 trận, nhưng hàng thủ lại để thủng lưới tới 7 lần, trở thành nỗi lo lớn với đội bóng áo xanh-đen. Dễ hiểu khi Inter xếp tận thứ 10 tại Serie A với 6 điểm.
