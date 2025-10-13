Đĩa CD trở lại

Không muốn bị phụ thuộc vào smartphone, nhiều người trẻ đang trở lại dùng đĩa CD, điện thoại nắp gập và camera kỹ thuật số.

Camera kỹ thuật số đang là món hàng gây thú vị cho giới trẻ. Ảnh: Thecobrasnake.com.

Năm 2025, dùng điện thoại chỉ có thể gọi điện và nhắn tin khiến cuộc sống của Lucy Jackson, một sinh viên năm nhất, trở nên phức tạp hơn.

Dù khó khăn, Jackson chấp nhận đánh đổi để có cuộc sống đúng nghĩa. Cô thậm chí sử dụng bản đồ giấy, gọi điện hãng taxi khi cần bắt xe.

“Những thứ khó tiếp cận bằng đầu ngón tay làm tôi trân trọng hơn... Việc kết bạn, giữ liên lạc với mọi người giờ đây khó hơn một chút”, Jackson chia sẻ.

Sở thích cổ điển

Theo WSJ, thanh thiếu niên và những người độ tuổi 20 lớn lên cùng thói quen tiêu thụ nội dung trên điện thoại, đặt đồ ăn qua app và dùng dịch vụ gọi xe. Tuy nhiên, một số người dường như chán ngán những hành động này.

Để thoát khỏi màn hình điện thoại và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống, nhiều người trẻ đang hồi sinh camera kỹ thuật số, điện thoại nắp gập và đĩa CD. Họ tìm đến cửa hàng đĩa, chụp ảnh đời thường bằng camera như những năm đầu 2000.

Jackson là thành viên ban chủ nhiệm của Luddite, một nhóm phi lợi nhuận ủng hộ việc tạm dừng sử dụng smartphone. Thành viên nhóm hầu hết là sinh viên hoặc học sinh trung học.

Nhiều nghệ sĩ có lượng fan trẻ đông đảo như Taylor Swift, Sabrina Carpenter và Chappell Roan đều phân phối nhạc vật lý như CD, đĩa than và băng cassette. Một số người thậm chí ra mắt CD “đĩa đơn” (single), định dạng gần như bị lãng quên.

Kể cả TikTok cũng tràn ngập nội dung về đầu đĩa CD có Bluetooth, điện thoại nắp gập và camera kỹ thuật số.

Kệ đĩa CD của Hunter White. Ảnh: WSJ.

“Mọi người, đặc biệt là Gen Z, đơn giản là chán nản khi không sở hữu thứ gì”, Hunter White, kỹ sư dữ liệu 25 tuổi, cho biết.

White thích sưu tầm đĩa CD để giải thoát khỏi các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, mà theo anh là trả quá ít tiền cho nghệ sĩ, chưa kể tính ổn định kém. Đĩa CD được White mua từ các tiệm đồ cũ, cửa hàng băng đĩa và một số sự kiện, nghe trên đầu đĩa Sony ra mắt năm 2002.

Để chia sẻ tình yêu đĩa CD, White viết ứng dụng Dissonant trên smartphone, thu hút khoảng 350 thành viên, chủ yếu cùng độ tuổi với anh. Họ trả tiền để nhận đĩa CD qua bưu điện dựa trên gu nhạc, kèm giấy viết tay liên quan đến album. Người dùng có thể giữ CD, hoặc đổi miễn phí sang đĩa khác khi nghe xong.

Không muốn bị smartphone kiểm soát

Theo khảo sát của Harris Poll năm 2023, 80% người tham gia thuộc lứa Gen Z thừa nhận giới trẻ đang quá phụ thuộc công nghệ. Trong đó, 60% mong muốn “trở lại thời kỳ trước khi mọi người kết nối với công nghệ”.

“Họ đang tham gia một xu hướng thú vị. Họ thích công nghệ, nhưng cảm thấy thiếu gì đó và muốn kiểm soát việc sử dụng công nghệ tốt hơn”, Clay Routledge, thành viên Human Flourishing Lab, đơn vị hợp tác khảo sát cùng Harris Poll, cho biết.

Jackson nhớ lại lần đầu dùng iPhone khi còn học cấp 2. Mạng xã hội tạo cảm giác cô đang “sống 2 mặt”.

Một kênh TikTok chia sẻ về sở thích chụp ảnh bằng camera kỹ thuật số. Ảnh: @backnbodyhurtz/TikTok.

“Một phiên bản 3D ngoài đời thực làm tôi hạnh phúc, trong khi thế giới 2D khiến tôi vẽ ra hình ảnh của chính mình. Nó thật giả tạo”, Jackson nhấn mạnh.

Khi lên cấp 3, Jackson gặp những người muốn bỏ smartphone. Điều đó thôi thúc cô mua chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên.

“Cách tôi nghe nhạc đã thay đổi đáng kể. Xem bản đồ chỉ đường khá cực nhọc, và bạn phải thực sự chú tâm vào chuyện học hành”, Jackson chia sẻ.

Camera kỹ thuật số (dạng point-and-shoot) cũng là sản phẩm gây thú vị với giới trẻ. Những câu chuyện trên TikTok đùa rằng trong nhóm bạn luôn có một người cầm theo camera, gọi tất cả tạo dáng và chép ảnh từ thẻ nhớ SD.

Chia sẻ với WSJ, Kendall Jenner cho biết cô vừa mua một máy ảnh Canon PowerShot. Những chiếc camera tương tự có giá từ 15- 300 USD .

Tumasi Agyapong, 26 tuổi, sống tại Chicago, bắt đầu sử dụng camera kỹ thuật số từ 2 năm trước vì cảm giác hoài niệm và chất lượng ảnh. Cô thích dùng camera bởi chúng chỉ phục vụ một mục đích, không gây phân tâm như smartphone. Hiện Agyapong sở hữu khoảng 15 camera.

“Tôi thực sự muốn thoát khỏi việc hoàn toàn phụ thuộc vào điện thoại”, Agyapong nhấn mạnh.