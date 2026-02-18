Những điều kỳ lạ ở Bangladesh

|
Không phải nơi nào trên thế giới cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm. Nhiều vùng nhiệt đới chỉ biết đến mùa mưa và mùa khô, do vị trí gần xích đạo. Một số khu vực gần Ấn Độ Dương thường có ba mùa: Mùa đông, mùa hè và mùa mưa. Theo trang Curiosity, với nhiều lý do liên quan đến truyền thống văn hóa, thương mại và nông nghiệp, thời tiết Bangladesh được chia thành sáu mùa: Mùa hè (grisma), mùa mưa (barsa), mùa thu (sharat), mùa cuối thu (hemanta), mùa đông (shit) và mùa xuân (basanta).
|
Tại Bangladesh, năm mới theo lịch Bengal bắt đầu bằng mùa hè, kéo dài từ khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 6. Thời tiết giai đoạn này nóng và khô, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn bão dữ dội. Đây là mùa của các loại trái cây như xoài, dâu tằm, mận, mít, dứa, ổi, vải, dưa hấu... Các loại hoa như hồng, beli, jaba cũng đua nở. Mùa mưa thường diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8, mang theo lượng mưa chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm. Phần lớn các vùng đất thấp bị ngập lụt. Ở các vùng nông thôn, thuyền trở thành phương tiện giao thông chính. Cây cối khô héo sau mùa hè được hồi sinh, Bangladesh trở nên xanh mướt.
|
Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 là mùa thu, khi nhiệt độ và độ ẩm giảm dần. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn trong mùa cuối thu, diễn ra từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12. Mùa đông thường kéo dài từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2, là giai đoạn dễ chịu nhất trong năm với nền nhiệt trung bình 11-20 độ C. Gió lạnh thổi từ dãy Himalaya qua hướng Tây Bắc vào Bangladesh. Đêm dài hơn ngày và buổi sáng thường có sương mù dày đặc.
Cuối cùng, mùa xuân diễn ra từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, đánh dấu sự trở lại của những cơn gió ấm và các trận dông rải rác vào buổi chiều.
|
Theo trang History, một trong những điểm ấn tượng nhất của Bangladesh chính là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Quốc gia này được bao bọc bởi một mạng lưới sông ngòi dày đặc, trong đó có các con sông lớn như sông Hằng, Brahmaputra và Meghna, tạo nên những vùng đồng bằng màu mỡ, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp trù phú. Khung cảnh nông thôn trải dài với những cánh đồng lúa bát ngát, những ruộng cải vàng rực rỡ và các đồn điền chè xanh mướt nối tiếp nhau.
|
Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới - là vùng sinh cảnh tiêu biểu của Bangladesh. Mạng lưới đầm lầy chằng chịt và những hòn đảo nhỏ dày đặc chính là nơi ở của hơn 50 loài thú có vú, 315 loài chim và 59 giống bò sát. Tuy nhiên, Sunbardans lại nổi tiếng bởi đây là môi trường sống cuối cùng của hổ Bengal - loài động vật săn mồi chung sống với loài người hàng trăm năm qua. Ảnh: CNN.
|
Vẻ đẹp Bangladesh còn được phản chiếu qua đời sống văn hóa giàu bản sắc. Quốc gia này có lịch sử lâu đời, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau như Bengali, Mughal và Anh. Sự giao thoa ấy thể hiện rõ trong kiến trúc, âm nhạc, múa và nghệ thuật, hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân.
|
Không chỉ có đồng bằng và rừng ngập mặn, Bangladesh còn sở hữu những vùng đồi núi hùng vĩ ở Bandarban, Rangamati và bãi biển Cox’s Bazar - bãi biển tự nhiên dài nhất thế giới (hơn 120 km). Những cảnh quan này, cùng với cộng đồng dân cư bản địa giàu truyền thống, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho đất nước Nam Á này. Ảnh: Pixabay.
|
Dù sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Bangladesh lại được xếp vào nhóm những quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu do có địa hình thấp. Nước biển dâng, cùng với bão, lũ và tình trạng xói mòn, đang tạo ra sức ép ngày càng lớn lên môi trường và đời sống của nước này. Tác động này không chỉ đến từ khí hậu mà còn bị khuếch đại bởi các yếu tố tự nhiên. Nền đất tại Bangladesh đang có xu hướng sụt lún do hoạt động kiến tạo, trong khi các con đập ở thượng nguồn làm giảm lượng phù sa bồi đắp, khiến vùng châu thổ khó được tái tạo và dễ bị xói mòn hơn.
|
Không chỉ vậy, chính trị Bangladesh thường xuyên căng thẳng, chủ yếu do sự đối đầu kéo dài giữa hai lực lượng chính trị lớn. Các cuộc biểu tình, đình công hoặc bạo lực lẻ tẻ thường xảy ra, nhất là trước và sau các kỳ bầu cử. Dẫu vậy, xã hội Bangladesh vẫn vận hành dựa trên sự gắn kết cộng đồng và khả năng thích ứng của người dân trước nhiều sức ép chồng chéo.
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.