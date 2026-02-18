Những điều kỳ lạ ở Bangladesh

Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 là mùa thu, khi nhiệt độ và độ ẩm giảm dần. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn trong mùa cuối thu, diễn ra từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12. Mùa đông thường kéo dài từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2, là giai đoạn dễ chịu nhất trong năm với nền nhiệt trung bình 11-20 độ C. Gió lạnh thổi từ dãy Himalaya qua hướng Tây Bắc vào Bangladesh. Đêm dài hơn ngày và buổi sáng thường có sương mù dày đặc. Cuối cùng, mùa xuân diễn ra từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, đánh dấu sự trở lại của những cơn gió ấm và các trận dông rải rác vào buổi chiều.