7 kiểu nói chuyện khiến người khác muốn né xa

Giao tiếp khéo léo thường bị xem là yếu tố bẩm sinh, gắn với tính cách. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giao tiếp, đây thực chất là kỹ năng hoàn toàn có thể học và rèn luyện, bắt đầu từ cách lựa chọn lời nói sao cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe. Ảnh: Pexels.

“Bình tĩnh lại đi": Rất ít câu nói có thể dập tắt cuộc trò chuyện nhanh như câu nói này. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và thiếu đồng cảm, đồng thời làm căng thẳng leo thang, phá vỡ niềm tin, khiến người nghe cảm thấy bị xúc phạm và không còn muốn chia sẻ thêm. Một câu tương tự bạn cũng nên tránh đó là “Bạn không thấy mình đang phản ứng thái quá sao?”. Ảnh: Phương Lâm.

“Trông bạn thiếu sức sống thật": Nói điều này với người thân có thể xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng trong môi trường công việc hoặc giao tiếp xã hội, câu nói này thường bị cho là xâm phạm và hạ thấp người khác. Bạn không thể biết người đối diện đang phải đối mặt với điều gì ngoài công việc. Hơn nữa, những nhận xét về ngoại hình hiếm khi mang lại phản hồi tích cực. Do đó, nếu lời nói không tạo ra giá trị, tốt nhất là đừng nói. Ảnh: Phương Lâm.

“Sao bạn lại nói chuyện này với tôi?”: Hầu hết mọi người đều chia sẻ thông tin vì một lý do nào đó. Dù lý do ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nếu bạn muốn khai thác tốt nhất năng lực của người khác và giúp họ phát triển, bạn cần rèn luyện sự kiên nhẫn và thái độ trung lập. Bạn có thể sử dụng một phản hồi cởi mở và dễ tiếp cận hơn, ví dụ như “Điều gì khiến bạn lo lắng nhất? Hãy nói rõ điều bạn đang vướng mắc để tôi hiểu hơn". Ảnh: Phương Lâm.

“Sao bạn không lo việc của mình đi?”: Câu nói này thường mang sắc thái coi thường, trịch thượng, thậm chí ngạo mạn, ngay cả khi được nói đùa. Nó thể hiện sự phán xét thay vì quan tâm, khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Bạn hãy tự hỏi nếu câu này không được nói ra, có thông tin nào bị mất đi không? Hoàn toàn không. Vì thế, bạn hãy cân nhắc trước khi nói. Ảnh: Pexels.

“Bạn lúc nào cũng…” hoặc “Bạn chưa bao giờ…”: Theo các chuyên gia tâm lý, những khẳng định tuyệt đối có khả năng biến mâu thuẫn nhỏ thành công kích cá nhân. Những câu này chuyển trọng tâm từ một vấn đề cụ thể sang việc đánh giá con người, khiến đối phương dễ cảm thấy không được tôn trọng. Để hiệu quả hơn, bạn nên nói về hành vi cụ thể, thời điểm cụ thể hoặc cảm xúc của bạn khi sự việc xảy ra. Ảnh: Pexels.

“Tôi không có ý xúc phạm, nhưng…”: Câu nói này tương tự với câu "Tôi chỉ nói thật thôi". Nó thể hiện sự thiếu thiện chí hoặc thậm chí là khó nghe. Nếu bạn có thể dự đoán lời nói của mình sẽ gây khó chịu, đó chính là lúc nên dừng lại và diễn đạt lại theo hướng xây dựng hơn. Việc lựa chọn cách nói tốt hơn trong khoảnh khắc ấy là dấu hiệu rõ ràng của người có trí tuệ cảm xúc cao. Ảnh: Pexels.

“Bỏ qua đi, nói nhiều cũng vậy thôi”: Câu nói này thường đi kèm một tiếng thở dài nặng nề, làm giảm nhẹ mối quan tâm của người khác và khẳng định sự áp đặt trong cuộc trò chuyện. Nó ngầm gửi đi thông điệp: “Tôi ở vị trí cao hơn, bạn nên nhớ điều đó". Điều này cũng cho thấy bạn không coi trọng góc nhìn của đối phương, khiến họ ngại cởi mở và trung thực. Theo thời gian, mọi người sẽ tránh chia sẻ ý tưởng hoặc vấn đề với những người cư xử theo cách này. Ảnh: Pexels.

