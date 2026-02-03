Có gì dưới 'tam giác quỷ' Bermuda?

Nằm rải rác trên các rạn san hô và vách đá chìm, những "bóng ma" hàng trăm năm tuổi của Bermuda vẫn luôn là yếu tố thu hút các nhà khoa học và nhà thám hiểm.

Một con tàu đắm ở Bermuda. Ảnh: National Gegraphic.

Ở Bermuda, ẩn dưới làn nước xanh ngọc đặc trưng nổi bật là một thế giới ít người biết đến. Hàng trăm xác tàu đắm nằm rải rác, tạo thành một bảo tàng dưới nước độc nhất vô nhị. Thợ lặn có thể dễ dàng bắt gặp những khối đen vuông vức, phân bố dày đặc như các mảnh ghép.

Thoạt nhìn, chúng giống đồ chơi LEGO bị vứt ngổn ngang, song thực chất đây là các nốt sần mangan oxit - cấu trúc tự nhiên hình thành khi khoáng chất kết tinh quanh xác tàu đắm trong thời gian dài. Những khối khoáng sản này phủ kín nền đáy, tạo nên khung cảnh như một bàn cờ lấp lánh đan xen giữa ánh sáng và bóng tối dưới đại dương.

Hàng trăm xác tàu đắm dưới đáy biển

Theo National Geographic, Bermuda là quần đảo cận nhiệt đới gồm nhiều đảo nhỏ hình móc câu, nằm cách bờ biển Bắc Mỹ hơn 900 km. Nơi đây thường được biết đến với tam giác quỷ Bermuda bí ẩn. Tuy nhiên, với giới nghiên cứu và cộng đồng lặn biển quốc tế, giá trị lớn nhất của Bermuda lại nằm sâu dưới mặt nước - nơi lưu giữ dấu tích của hàng thế kỷ tai nạn hàng hải.

Các xác tàu ở Bermuda khác biệt rõ rệt so với nhiều điểm lặn nổi tiếng khác trên thế giới. Phần lớn không còn nguyên vẹn mà đã bị thời gian, sóng gió và san hô bào mòn, chỉ còn lại những khung thép gãy nát, lởm chởm.

Điển hình là The Pelinaion, tàu chở hàng của Hy Lạp dài khoảng 118 m, nay chỉ còn là một cấu trúc đổ nát nằm ở độ sâu khoảng 9 m, rất gần với mặt nước.

Lịch sử hàng hải của Bermuda cũng gắn liền với các vụ đắm tàu kéo dài từ đầu thế kỷ XVII. Nhà nhân học văn hóa Philippe Rouja, người được mệnh danh là người trông coi các xác tàu lịch sử của Bermuda, cho biết kể từ năm 1609, hầu như mọi thế hệ đặt chân tới quần đảo này đều bị cuốn vào việc tìm kiếm và nghiên cứu các xác tàu.

Từ năm 1600 đến nay, ít nhất 300 con tàu được ghi nhận đã bị chìm quanh Bermuda. Trong quá khứ, nơi đây từng là điểm trung chuyển quan trọng trên các tuyến thương mại giữa châu Âu và châu Mỹ, thu hút tàu thuyền từ hầu hết cường quốc hàng hải. Khi lưu lượng tàu lớn kết hợp với vùng nước nông, dày đặc rạn san hô sắc nhọn, tai nạn trở thành điều khó tránh khỏi.

Ngoài ra, việc chưa thể tìm thấy một số xác tàu đã được ghi nhận và có ý nghĩa quan trọng cũng cho thấy lịch sử hàng hải quanh Bermuda vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được làm sáng tỏ.

Nhờ những xác tàu đắm, Bermuda trở thành điểm du lịch lặn biển hấp dẫn. Ảnh: National Geographic.

Mang lại nhiều giá trị

Theo Brit, hướng dẫn viên của Dive Bermuda, chính điều kiện tự nhiên đã tạo nên sự đặc biệt của các xác tàu tại đây. Nhiều xác tàu ở Bermuda nằm ở độ sâu chỉ 5-10 m, thậm chí có chiếc còn nhô lên khỏi mặt nước. Ở những nơi khác trên thế giới, việc tiếp cận các xác tàu như vậy gần như không thể vì độ sâu hoặc thời tiết.

Hiện, Bermuda có khoảng 44 xác tàu được đánh dấu bằng phao, phần lớn nằm trong giới hạn lặn giải trí. Không ít địa điểm còn có thể tiếp cận bằng lặn tự do hoặc lặn ống thở, khiến quần đảo này trở thành một trong những điểm lặn xác tàu dễ tiếp cận nhất thế giới.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, các xác tàu còn đóng vai trò như những rạn san hô nhân tạo, thu hút và nuôi dưỡng hệ sinh thái biển phong phú.

Cá Bermuda chub, cá mó, cá thia, cua mũi tên cùng nhiều loài san hô như san hô não, san hô phân nhánh phát triển dày đặc trên các dầm thép, thân tàu và mảnh vỡ kim loại. Theo các nhà sinh học biển, đây là minh chứng rõ nét cho sự cộng sinh giữa dấu tích công nghiệp và thiên nhiên.

Những con tàu đắm cũng mang lại giá trị về mặt kinh tế cho người dân địa phương. Một trong những xác tàu nổi tiếng nhất tại Bermuda là Cristobal Colon - tàu du lịch dài 152 m, từng là một trong những tàu lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Trong nhiều thập kỷ, Cristobal Colon trở thành nguồn vật liệu quý giá cho người dân địa phương. Sau đó, con tàu bị quân đội Anh và Mỹ đánh bom để làm mục tiêu tập bắn, khiến nó chìm hẳn xuống đáy biển. Ngày nay, xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 15,2 m, là điểm lặn nổi tiếng với khung cảnh được ví như “thành phố ma dưới biển”.

Không chỉ mang giá trị sinh thái và du lịch, Cristobal Colon còn gợi lên nhiều câu hỏi lịch sử. Nhìn chung, với nhiều người, mỗi xác tàu quanh Bermuda không chỉ là tàn tích của tai nạn hàng hải, mà còn là mảnh ghép của những câu chuyện chưa có lời giải.