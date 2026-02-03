Quy định mới về xóa, miễn bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

Nghị định số 51/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2026.

Nghị định mới bổ sung nhiều quy định quan trọng, làm rõ các trường hợp được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn đối với người học được hưởng học bổng, chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài trợ nước ngoài theo hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Nghị định số 51/2026 bổ sung Điều 7a, quy định về xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học các chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Quy định này áp dụng cho trường hợp người học không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp.

Các trường hợp được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn

Nghị định quy định rõ các trường hợp được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn. Cụ thể, xóa toàn bộ chi phí bồi hoàn trong trường hợp người học đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, miễn chi phí bồi hoàn được áp dụng trong một số trường hợp sau: người học được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận không đủ sức khỏe để làm việc; người học đã chấp hành nghĩa vụ làm việc nhưng chưa đủ thời gian theo quy định, sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác sang vị trí khác; hoặc người học không thể chấp hành sự điều động làm việc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Đối với trường hợp bất khả kháng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn sẽ xem xét, quyết định việc miễn chi phí bồi hoàn.

Thẩm quyền và hồ sơ thực hiện

Cơ quan nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý người lao động có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 143/2013 cũng là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn.

Hồ sơ đề nghị xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được xóa hoặc miễn, như giấy chứng tử, quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết; giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về việc không đủ sức khỏe để làm việc; quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác; hoặc văn bản xác nhận lý do khách quan, bất khả kháng.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có thể khai thác các thông tin này từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước khác, người học hoặc gia đình không phải nộp các giấy tờ trên mà chỉ cần cung cấp thông tin để đối chiếu, xác minh.

Trình tự, thời hạn giải quyết

Sau khi thông báo nghĩa vụ bồi hoàn, nếu thuộc trường hợp được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn, người học hoặc gia đình người học phải nộp 1 bộ hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để bổ sung, hoàn thiện. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn; trường hợp không đủ điều kiện sẽ ra quyết định bồi hoàn chi phí đào tạo. Các quyết định này được gửi cho người học hoặc gia đình và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.

Hết thời hạn 20 ngày làm việc mà không nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định.

Nghị định số 51/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2026.