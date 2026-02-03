Chọn ngành, chọn trường ra sao khi nguyện vọng bị giới hạn?

Dự thảo tuyển sinh đại học 2026 đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đang khiến thí sinh phải cân nhắc kỹ hơn trong từng lựa chọn.

Thí sinh tham dự một ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

Theo dự thảo, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của các trường đại học khác nhau và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Riêng với các chương trình đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT đề xuất chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng từ 1 đến 3. Quy định này được kỳ vọng sẽ giúp quá trình xét tuyển minh bạch, khoa học hơn, đồng thời hạn chế tình trạng thí sinh đăng ký tràn lan, thiếu cân nhắc.

Trao đổi về đề xuất trên, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Công thương TP.HCM, cho rằng việc giới hạn 10 nguyện vọng là hợp lý và có cơ sở thực tiễn. Theo phân tích dữ liệu nhiều năm tuyển sinh, phần lớn thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng dưới thứ 10, do đó con số này vừa đủ để các em có lựa chọn, nhưng cũng buộc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn trước khi đăng ký.

Nếu phương án này được chính thức áp dụng, ông Sơn nhấn mạnh rằng thí sinh cần "hiểu mình, hiểu ngành và hiểu trường". Trước hết, các em cần nhận thức rõ năng lực học tập, điểm mạnh của bản thân, tổ hợp môn phù hợp và mức điểm dự kiến. Không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những ngành có điểm chuẩn quá cao so với khả năng thực tế.

Về lựa chọn ngành, ông Sơn lưu ý rằng những ngành "hot" như AI, Kinh tế số, Logistics hay Luật kinh tế tuy hấp dẫn nhưng không phải ai cũng phù hợp. Thí sinh cần tự hỏi liệu mình có đủ năng lực theo học trong suốt bốn năm và sẵn sàng gắn bó với nghề nghiệp đó hay không. Chọn ngành phù hợp với tính cách và năng lực sẽ giúp tăng khả năng trúng tuyển và thành công lâu dài.

Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về trường đại học cũng rất quan trọng. Mỗi cơ sở đào tạo có thế mạnh riêng về chương trình, môi trường học tập, học phí và cơ hội việc làm. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ dựa vào tên tuổi trường mà cần tìm hiểu kỹ về chuẩn đầu ra, tỷ lệ sinh viên có việc làm và các chương trình hỗ trợ nghề nghiệp.

Ông Sơn gợi ý thí sinh nên phân chia 10 nguyện vọng thành ba nhóm: Nhóm mơ ước, nhóm phù hợp và nhóm an toàn. Trong đó, nhóm mơ ước gồm 2-3 nguyện vọng cao hơn điểm dự kiến một chút để không bỏ lỡ cơ hội; nhóm phù hợp chiếm phần lớn với các ngành sát điểm và sát năng lực; còn nhóm an toàn là những lựa chọn thấp hơn điểm dự kiến nhằm tránh rủi ro "trắng tay".

Một điểm quan trọng mà ông Sơn nhấn mạnh là thứ tự nguyện vọng có ý nghĩa quyết định. Nguyện vọng 1 phải là ngành, trường mà thí sinh thực sự mong muốn và có khả năng trúng tuyển, bởi hệ thống xét tuyển chung không cho phép đổi nguyện vọng sau khi đã trúng tuyển.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh Đại học Thương mại, cho rằng khi số lượng nguyện vọng bị giới hạn, thí sinh càng cần chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng hơn.

Các em nên chủ động tìm hiểu điểm chuẩn các năm trước, xác định ngành nghề yêu thích và tham khảo thông tin từ các trường đại học. Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Thương mại đã mở các kênh tư vấn trực tuyến và trực tiếp để hỗ trợ thí sinh.

Ông Trung khuyến nghị thí sinh không nên chờ đến sát ngày mở cổng đăng ký mới tìm hiểu, bởi áp lực thời gian có thể khiến các em đưa ra quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc.

Từ thực tế giảng dạy và hướng nghiệp, cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại một trường THPT ở Hà Nội, chia sẻ rằng quy định giới hạn nguyện vọng là cần thiết và có ý nghĩa giáo dục. Theo cô, nhiều học sinh trước đây thường đăng ký nguyện vọng theo phong trào hoặc theo bạn bè mà chưa thực sự hiểu bản thân muốn gì.

Cô Ngọc cho rằng việc buộc thí sinh lựa chọn tối đa 10 nguyện vọng sẽ giúp các em suy nghĩ chín chắn hơn về tương lai nghề nghiệp. Đại học không chỉ là nơi lấy bằng cấp mà là con đường định hình sự nghiệp lâu dài. Vì vậy, chọn đúng ngành, đúng trường ngay từ đầu sẽ giúp học sinh tự tin hơn, tránh lãng phí thời gian và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.