Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Học sinh bị chị họ dùng dao rạch nát tay, cô giáo vội báo gia đình

  • Thứ ba, 3/2/2026 16:10 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Trên lớp, giáo viên phát hiện em học sinh lớp 5 có nhiều vết thương trên người nên đã báo về gia đình, khi xác minh lộ ra việc các vết thương do chị họ dùng dao rọc giấy rạch lên.

hoc sinh anh 1

Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Theo xác minh của Công an xã Đá Bạc, ngày 21/1, giáo viên trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5 của trường) có nhiều vết thương hở miệng nên báo về gia đình.

Sau khi kiểm tra, gia đình nhận thấy các vết thương trên người em N. có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an xã.

Kết quả xác minh của công an cho thấy do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. sống với bà ngoại. Ở nhà bà, em N. và chị họ xảy ra mâu thuẫn, nên chị họ đã dùng dao cắt giấy rạch lên người em N. gây thương tích. Do là họ hàng nên gia đình em N. không yêu cầu xử lý người gây thương tích.

Sau khi làm rõ vụ việc, ông bà nội em N. đã đón em về chăm sóc. Vụ việc cũng được báo cáo lên cơ quan cấp tỉnh.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Sửa điểm học sinh: Khi cán cân liêm chính bị bẻ cong

Sự việc giáo viên sửa bài kiểm tra khiến nhiều học sinh bị hạ điểm đang gây xôn xao dư luận, làm dấy lên những băn khoăn về tính công bằng và liêm chính trong đánh giá học sinh.

11:20 29/1/2026

https://tienphong.vn/hoc-sinh-lop-5-bi-chi-ho-dung-dao-rach-nat-tay-co-giao-voi-bao-gia-dinh-post1818145.tpo

Tân Lộc / Tiền Phong

học sinh vết thương giáo viên rạch

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý