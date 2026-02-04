Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ 2026

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, NXB Kim Đồng giới thiệu loạt sách thiếu nhi chủ đề Xuân - Tết, từ sách tranh tương tác, truyện tranh đến tuyển tập thơ - văn và truyện dài.

Các ấn phẩm gợi không khí đoàn viên, giúp trẻ làm quen phong tục, món ăn ngày Tết và sắc thái đón xuân ở nhiều vùng miền.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu loạt ấn phẩm chủ đề Xuân - Tết dành cho thiếu nhi, trải dài từ sách tranh tương tác, truyện tranh, tuyển tập thơ - văn đến tác phẩm truyện dài. Điểm chung của các đầu sách là khai thác không khí Tết cổ truyền qua những hoạt động quen thuộc trong gia đình, đồng thời mở rộng góc nhìn về phong tục đón Tết ở nhiều vùng miền.

Ở mảng sách tranh tương tác cho lứa tuổi nhỏ, hai tựa “Gói bánh chưng nào!” và “Bày mứt Tết nào!” được thiết kế hướng tới trẻ từ khoảng 2 tuổi. Sách in trên giấy carton dày, bo góc, tập trung vào thao tác lật giở - sắp xếp để trẻ “chơi” với chất liệu Tết như lá gói, gạo nếp, nhân bánh; hoặc lựa chọn các loại mứt, ô mai… theo trí tưởng tượng. Cách làm này giúp trẻ làm quen các khái niệm cơ bản về món ăn ngày Tết, đồng thời gợi không khí chuẩn bị Tết qua những chi tiết giản dị: gói bánh, bày mứt, dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ. Thay vì kể chuyện tuyến tính, sách ưu tiên tương tác, coi việc đọc như một hoạt động trải nghiệm.

Trong khi đó, bộ sách tranh “Tết tuổi thơ” đi theo hướng du ký - quan sát đời sống, đưa người đọc nhỏ “đi ăn Tết” qua nhiều không gian khác nhau. Bộ hiện gồm 5 tựa: “Tết ở thị trấn biển”, “Tết ngoài đảo xa”, “Tết ở cù lao xanh”, “Tết ở Chợ Lớn” và “Bà ngoại trên mây”. Mỗi cuốn chọn một bối cảnh cụ thể, từ miền biển miền Trung đến vùng sông nước Tây Nam Bộ, từ khu phố người Hoa đến không gian đảo xa, qua đó kể lại Tết bằng những lát cắt văn hóa đặc trưng.

Ở “Tết ngoài đảo xa”, câu chuyện gợi mở không khí Tết nơi đảo Song Tử Tây (Trường Sa) với những chi tiết đời sống: gói bánh, sinh hoạt tập thể, nghi thức chào cờ đầu năm giữa biển trời. “Tết ở thị trấn biển” đưa người đọc vào không gian hội hè dân gian với tiếng hát bài chòi và nhịp sinh hoạt cộng đồng; còn “Tết ở cù lao xanh” nhấn vào nét Tết miệt vườn qua bánh tét, trái cây, dưa hấu và không khí chợ búa. “Tết ở Chợ Lớn” chú ý những nghi lễ và cách đón Tết của cộng đồng người Hoa như mâm cúng đoàn viên, thói quen thắp nhang, cúng khai niên… Bên cạnh các chi tiết phong tục, bộ sách cũng đặt Tết trong cảm xúc gia đình: sum họp, nhớ nhà, sự háo hức của trẻ nhỏ và bận rộn của người lớn.

Ở mảng tuyển tập, “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” tập hợp 21 sáng tác thơ - văn - nhạc - họa với chủ đề Xuân và Tết, đan xen chất liệu dân gian và hơi thở đương đại. Hình tượng linh vật năm mới được sử dụng như một “người dẫn chuyện”, đưa độc giả nhỏ tìm hiểu các nét văn hóa ngày Tết trong hành trình trải nghiệm. Cấu trúc tuyển tập tạo nhịp đọc linh hoạt: có bài ngắn, có truyện vừa, có minh họa; phù hợp không khí đọc “nhấm nháp” trong những ngày nghỉ.

Một hướng tiếp cận khác xuất hiện trong tập truyện “Cổ Tết” hiện đại của tác giả Trần Tuyết Mai. Tựa sách chơi chữ giữa “cổ Tết” và “cổ tích”, gợi ý lối kể chuyện mang tinh thần cổ tích nhưng dùng ngôn ngữ hiện đại. Các truyện hướng đến việc giải thích và làm mới những phong tục - tập quán quen thuộc bằng tình huống gần gũi với trẻ em hôm nay: dọn nhà, chuẩn bị Tết, ăn uống, ngủ nghỉ, những “màu nhiệm” nảy ra từ các hoạt động rất đời thường. Thay vì đặt truyền thống trong lớp vỏ trang nghiêm, tác phẩm chọn giọng kể tươi tắn, hài hước để trẻ dễ nhập cuộc.

Ở tuyến truyện dài, “Tết và Mẹ” của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh kể câu chuyện một cô gái “xuyên không” trở về tuổi thơ của chính mình (khoảng 7 tuổi). Từ điểm nhìn của một người trưởng thành sống lại những ngày cũ, tác phẩm mở ra không khí chuẩn bị Tết ở một thị trấn Nam Trung Bộ: trẻ con mong Tết, người lớn tất bật sửa soạn, dọn dẹp, lo toan việc nhà, chờ thời khắc giao thừa. Câu chuyện đặt trọng tâm vào gia đình và mối quan hệ mẹ con, gợi suy nghĩ về những điều từng bỏ lỡ, cách mỗi người học lại việc mở lòng và trân trọng người thân khi năm cũ qua đi.

Nhìn tổng thể, các ấn phẩm Tết năm nay cho thấy một xu hướng rõ: đưa Tết đến với thiếu nhi bằng nhiều “cửa” khác nhau - từ tương tác, quan sát văn hóa vùng miền đến truyện hư cấu và hồi ức gia đình. Ở đó, Tết không chỉ là những nghi lễ hay món ăn, mà là trải nghiệm sống: những ngày bận rộn, những khoảnh khắc sum vầy và cảm giác được trở về.