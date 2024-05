Những con mèo dị dạng trong sách của AI tạo ra

Một đoạn video đang viral trên mạng xã hội chia sẻ về những con mèo dị dạng do sách của AI tạo ra. Nhiều độc giả không khỏi hoang mang về chất lượng các sản phẩm trong thời đại AI.

Những con mèo được vẽ bởi AI trong cuốn sách của Annie. Ảnh: Bookshelter.

Mới đây, Annie, chủ sở hữu tài khoản TikTok “annieleighsweettea” đã chia sẻ về một cuốn sách tô màu cô mua từ Temu, một sàn thương mại điện tử Trung Quốc nổi tiếng với mức giá chiết khấu cao. Nhưng điều bất ngờ xảy đến ngay khi Annie lật vài trang đầu. Hình ảnh các con mèo được vẽ một cách kỳ quặc. Lúc đó, Annie hiểu ra rằng đây cô vừa mua một cuốn sách làm bởi AI.

Độc giả hoang mang vì sách AI

Trong suốt cuốn sách của Annie, những con mèo nổi lên nhiều cục u quái đản, chúng sở hữu tới 6 ngón chân, có con có tới 4-5 cái chân vòng vào nhau. Một số con mèo có những tư thế kỳ quặc tới mức Annie phải nán lại vài phút để nhìn thật kỹ đó là hình gì. Càng mở đến những trang sau, cô càng sốc hơn vì những con mèo còn không có cả mặt, số còn lại được AI tạo nên ngũ quan tương tự nhau. Đoạn video chia sẻ về cuốn sách của Annie đã thu hút hơn 1.2 triệu lượt xem.

Annie chia sẻ những hình vẽ trong cuốn sách. Nguồn: annieleighsweettea.

Một người dùng bình luận rằng: “Một nửa cuốn sách đều lấy chung bức nền là phòng khách. Đừng mua những thứ rẻ tiền nữa”. Người khác lại cho rằng: “Trông chúng thật đáng sợ như những con mèo trong tranh vẽ phong cách thời Phục Hưng vậy”. Người dùng có tài khoản Mana chia sẻ: “Tôi mất hai tuần để vẽ một cuốn sách tô màu cho cơ sở giải cứu động vật, trong khi AI giờ chỉ tốn vài giờ”.

Sau nhiều lời đề xuất từ phía người xem video, Annie đã chia sẻ link và đơn mua hàng của mình. Cô thừa nhận rằng nếu xem xét kỹ hơn có lẽ đang không mua phải một cuốn sách kém chất lượng như này.

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2022-2023, chính các nhà xuất bản cũng từ điêu đứng vì sản phẩm của AI tràn lan trên mạng. Chúng không có nguồn gốc rõ ràng cũng như cảnh báo sử dụng. Tor Books, một nhà xuất bản lớn về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cho biết họ đã sử dụng một hình ảnh trên bìa cuốn tiểu thuyết Fractal Noise của Christopher Paolini. Mãi sau này, các biên tập viên mới nhận ra hình ảnh đó là AI tạo ra.

Tháng 5/2023, nhà xuất bản Bloomsbury thừa nhận rằng ấn bản tiếng anh của cuốn House of Earth and Blood (Sarah J. Maas) đã vô tình sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trên trang bìa. Họ không thể nhận ra điều này cho tới khi nhận được hàng loạt phản hồi từ phía độc giả. Nhiều người đọc tỏ ra hoang mang khi thấy những bức tranh trên cuốn sách có phần giống với nhiều tác phẩm mạng trước đó.

“Điều buồn cười là trong thế giới khoa học viễn tưởng, người ta đưa ra giả thuyết rằng robot, AI sẽ đảm nhận lao động nặng nhọc và giải phóng con người để làm công việc sáng tạo.Thay vào đó, AI lại đảm nhận công việc sáng tạo và tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong công việc lao động nặng nhọc”, nhà văn Christopher Paolini chia sẻ.

Thử viết sách bằng AI

Hiện nay, nhiều công cụ AI đã được phát triển với nhiều mục đích khác nhau. Chúng có thể tạo ra loạt ảnh minh họa với nhiều phong cách khác nhau, trong khi chi phí chúng chỉ rẻ bằng một phần 10 so với người thật. Tuy nhiên, chất lượng tác phẩm cũng rất khó kiểm soát và người dùng không thể can thiệp được vào việc sửa đổi các chi tiết.

Nhiều trang web tạo nên các công cụ AI và hướng dẫn người sử dụng một cách chi tiết về các bước để xuất bản. Chỉ với vài thao tác đơn giản như nhập liệu và tìm kiếm ý tưởng trên mạng, họ có thể ra lệnh cho AI đề xuất chương mục, tóm tắt cuốn sách và các lưu ý, minh họa đi kèm. Một cuốn sách có thể được tạo từ AI với mức giá từ 20- 50 USD .

Hướng dẫn làm sách bằng AI trên các trang web hiện nay. Ảnh: CreatbookAI.

Bản thảo sách của AI làm ra khá đơn giản. Chúng có thể dài tới 50-70 trang nhưng không có hình ảnh minh họa đi kèm. Sách có khoảng 7-10 chương. Một số lỗi trình bày ngắt dòng vẫn bị bỏ sót. Đồng thời, các đoạn văn được viết theo một phong cách nhất định. Những trang web này là sản phẩm được huấn luyện bởi các chuyên gia và kỹ sư mô hình ngôn ngữ lớn. Vì vậy chúng chỉ có thể viết dựa trên những gì được dạy.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, một số ý kiến lạc quan hơn đã được đưa ra. Mới đây tại Triển lãm sách Quốc gia của Mỹ, ông Peter Warwick (đại diện nhà xuất bản và phát hành Scholastic) nhận định rằng nhiều đơn vị trong ngành có thể tận dụng AI như một trợ thủ đắc lực của mình. Từ đó, giá thành của sách sẽ giảm, chuỗi cung ứng được đảm bảo trong bối cảnh kinh tế suy thoái, việc chi tiêu cho sách cũng không được thoải mái như trước.

Tại Mỹ, kể từ tháng 8/2023, các xuất bản phẩm AI sẽ được đánh giá riêng dựa trên mức độ sáng tạo, tỷ lệ tham gia vào công việc làm nội dung cho cuốn sách của tác giả và phần mềm được sử dụng. Đồng thời, phía Văn phòng Bản quyền Mỹ cũng yêu cầu các tác giả ghi gõ nguồn hình ảnh cũng như các thông tin tham khảo.