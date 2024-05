9 tác phẩm thiếu nhi kinh điển còn nguyên giá trị

Ở vị trí số 5 là Annie On My Mind (1982) của tác giả Nancy Garden. Sách dành cho trẻ em LGBTQ+ vẫn còn quá hiếm và gần như không tồn tại trong những năm 1980. Chính điều này khiến Annie On My Mind có nhiều giá trị hơn. Câu chuyện đưa độc giả đến với dòng suy nghĩ của Liza Winthrop, 17 tuổi, một cô gái xuất thân giàu có và đang khao khát được vào một trường đại học danh giá để trở thành kiến trúc sư. Cô đã gặp Annie Kenyon, 17 tuổi, con gái một người Italy nhập cư, đang theo học trường công ở khu dân cư thu nhập thấp. Bất chấp xuất thân khác nhau, Liza và Annie vẫn dành tình cảm cho nhau và mối quan hệ của họ vấp phải cản trở từ mọi phía. Với giá trị hiện thực sâu sắc, Annie on My Mind đã được Tạp chí Thư viện Trường học Mỹ đưa vào danh sách 100 cuốn sách có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ảnh: Tumblr.