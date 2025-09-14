iPhone Air thiếu những gì?

Để có được độ mỏng ấn tượng, Apple đã phải cắt giảm đi nhiều chi tiết quan trọng trên iPhone Air, trong đó có tính năng đã xuất hiện trên mọi mẫu iPhone kể từ iPhone 7.

iPhone 17 Air sở hữu độ mỏng ấn tượng. Ảnh: Apple.

Tại sự kiện "Awe Dropping", iPhone Air là sản phẩm được quan tâm vì thiết kế hoàn toàn mới, được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể dòng sản phẩm này.

iPhone Air sở hữu độ mỏng, chỉ 5,6 mm, mỏng hơn 0,2 mm so với đối thủ Galaxy S25 Egde. Tuy nhiên, để có được thiết kế mỏng ấn tượng này, iPhone Air đã phải đánh đổi nhiều tính năng quan trọng.

Chi tiết iPhone Air mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.

Chỉ có loa đơn

Theo thông tin chính thức từ Apple, iPhone 17 Air sẽ không được trang bị hệ thống loa stereo, một tính năng vốn đã xuất hiện trên mọi mẫu iPhone kể từ iPhone 7.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Air sẽ chỉ có một loa duy nhất, sử dụng chính loa thoại để phát âm thanh. Việc chỉ được trang bị một loa đang khiến nhiều người đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng âm thanh của iPhone Air.

Sơ đồ thiết kế cho thấy iPhone 17 Air chỉ có 1 loa duy nhất, đảm nhiệm cả chức năng loa thoại khi nghe gọi và loa ngoài để phát âm thanh. Ảnh: Apple.

Hiện tại, các chuyên gia đang chờ đợi những bài đánh giá chi tiết để xem liệu Apple có giải pháp công nghệ nào để chất lượng âm thanh từ một loa trên iPhone Air có thể sánh ngang với hệ thống loa stereo của iPhone 17 và iPhone 17 Pro hay không.

Camera và pin

Điểm khác biệt đầu tiên mà người dùng dễ nhận thấy là hệ thống camera sau. iPhone Air đã loại bỏ ống kính góc siêu rộng so với iPhone 17, đồng nghĩa với việc không hỗ trợ chụp ảnh góc siêu rộng 13 mm hay chụp macro.

Về thời lượng pin, iPhone Air ghi nhận con số thấp hơn đáng kể so với mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn. Cụ thể, thời gian xem video liên tục trên iPhone Air là 27 giờ, kém 3 giờ so với 30 giờ của iPhone 17. Đối với video phát trực tuyến, iPhone Air đạt 22 giờ, trong khi iPhone 17 là 27 giờ.

iPhone Air chỉ sở hữu duy nhất một camera sau với độ phân giải 48MP. Ảnh: Apple.

Mặc dù thời lượng pin này không thua kém so với thế hệ iPhone 16 Plus, hiệu năng pin của iPhone Air vẫn bị đánh giá thấp hơn iPhone 17 - mẫu máy được Apple cải thiện mạnh mẽ về thời gian sử dụng.

Để giải quyết vấn đề này, Apple đã ra mắt phụ kiện MagSafe Battery dành riêng cho iPhone Air. Phụ kiện này giúp tăng thời lượng pin lên gấp 1,5 lần, dù tạm thời làm mất đi lợi thế thiết kế mỏng nhẹ của máy.

Sạc và kết nối

Về khả năng sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh đạt 50% pin trong 30 phút với củ sạc 20 W. Trong khi đó, sạc không dây MagSafe và Qi2 chỉ đạt công suất tối đa 20 W, thấp hơn một chút so với iPhone 17.

Đáng chú ý, iPhone Air loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải phụ thuộc vào nhà mạng và các quy trình chuyển đổi eSIM khi sử dụng. Đây cũng là lý do lô hàng iPhone Air tại Trung Quốc nhiều khả năng không giao kịp đợt đầu, vì Táo khuyết vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng ở Trung Quốc để hoàn tất các thủ tục cấp phép.

Về cổng kết nối, iPhone Air vẫn sử dụng chuẩn USB 2, tương tự iPhone 17. Tuy nhiên, thiết bị không hỗ trợ xuất hình ảnh qua giao diện DisplayPort.

Cổng kết nối Type - C được đặt lệch về sau để đả bảo độ mỏng của sản phẩm. Ảnh: YahooNews.

Thay vào đó, người dùng buộc phải dùng công nghệ không dây AirPlay để chiếu màn hình lên các thiết bị ngoại vi như TV. Vị trí cổng USB Type-C trên máy cũng được đặt lệch về phía sau một cách bất thường. Đây được xem là cách để Apple đảm bảo độ mỏng tối đa cho sản phẩm.

Một điểm hạn chế khác của iPhone Air là không hỗ trợ kết nối 5G mmWave. Đây có thể là yếu tố khiến những người dùng thường xuyên sử dụng công nghệ này phải cân nhắc chuyển sang các phiên bản iPhone 17 khác.

5G mmWave (sóng milimet) là một công nghệ trong mạng 5G sử dụng tần số vô tuyến cao, từ khoảng 24-100 GHz (hoặc rộng hơn là 24-300 GHz), để truyền dữ liệu với tốc độ cao và độ trễ cực thấp.

Cấu hình và giá bán

Apple đã trang bị cho chiếc iPhone Air chip modem Apple C1X, phiên bản nâng cấp từ chip C1 trên iPhone 16e. Máy cũng hỗ trợ các chuẩn kết nối tiên tiến như Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 và Thread, mang đến tốc độ và hiệu suất kết nối vượt trội.

Về cấu hình, iPhone Air được trang bị chip xử lý A19 Pro, mạnh mẽ hơn chip A19 trên iPhone 17. Máy có dung lượng lưu trữ tối thiểu 256 GB và tối đa lên tới 1 TB, cao hơn đáng kể so với mức tối đa 512 GB của iPhone 17.

Phụ kiện "độ" pin cho iPhone Air được bán với giá 99 USD trên AppleStore. Ảnh: MacRumors.

Tuy nhiên, giá bán của iPhone Air cũng ở mức khá cao. Theo thông tin từ AppleStore Việt Nam, với giá khởi điểm từ 32 triệu đồng, iPhone Air đắt hơn đáng kể so với mức 25 triệu đồng của iPhone 17.

Giới công nghệ nhận định mức giá này có thể là một rào cản lớn, đặc biệt khi so sánh với những điểm bị cắt giảm trên chiếc iPhone siêu mỏng này.