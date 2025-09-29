Những câu chuyện thời học sinh của Tổng thống Putin

Khi còn nhỏ, Vladimir Putin thường đi học muộn trong khi trường ở ngay cạnh nhà. Cha ông gọi ông là “đồ lười biếng”. Ông không được nhận ngay vào Đội Thiếu niên Tiền phong vì bị bạn bè bắt nạt và ông được lên lớp 5 dù bị điểm kém hai lần. Ngày nay, vị Tổng thống Nga hiểu rằng “không có cách nào khác để chống lại sự lười biếng ngoài việc bắt tay vào làm việc”.

Bức ảnh chụp vào tháng 7/1958 khi ông Putin 5 tuổi ngồi trên lòng mẹ. Mẹ của ông Putin là bà Maria Ivanova Putina. Ông Vladimir Putin là con út trong gia đình 3 con. Ảnh: kremlin.ru

Theo lời kể của Tổng thống Putin, lúc còn nhỏ, bố ông thường nỗ lực để có thể trả tiền đúng hạn và trả đủ tiền điện. Ông cũng vẫn duy trì một thói quen đó là luôn tắt đèn khi ra ngoài.

Vị nguyên thủ quốc gia tương lai lớn lên trong một căn hộ tập thể ở Leningrad, nơi không có phòng tắm hay thang máy và chỉ có lò sưởi đốt củi. Gia đình ông giản dị, thuộc tầng lớp lao động và cha ông nghiêm khắc. Nhưng như ông Putin sau này nói rằng bầu không khí yêu thương thì vẫn hiện hữu rõ ràng.

Hồi tưởng trong bộ phim mang tên “Putin” do Tổng giám đốc TASS Andrei Kondrashov đạo diễn, ông Putin nói: “Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ trong đời nghe cha tôi chửi thề trước mặt”. Mặc dù ngày nay, Tổng thống có thể cho phép mình dùng ngôn từ mạnh mẽ, nhưng chỉ khi ông bất mãn với chính mình.

Giống như mọi người khác trong sân trường Leningrad, ông Putin cũng chơi trò trốn tìm và đuổi bắt. Ông là một học sinh kém ở trường tiểu học và là kẻ gây rối. Bà Vera Gurevich, giáo viên tiếng Đức và là giáo viên chủ nhiệm của ông từ lớp 5 đến lớp 8 chia sẻ rằng ông Putin thường trốn học, mở tất cả các cánh cửa và hét lên: “Ú òa, là tôi đây”!.

Nhờ cuốn hồi ký “Vladimir Putin: Cha mẹ. Bạn bè. Thầy cô”, một số trích đoạn đã được đăng tải trực tuyến, chúng ta biết được một số câu chuyện từ những năm tháng đi học của vị Tổng thống. Cô giáo hiện đã 91 tuổi, còn học trò cũ của cô đã 72 tuổi và họ vẫn thường xuyên gặp nhau.

Theo bà Vera Gurevich, trong khoảng 5 đến 10 phút ra chơi, ông Putin sẽ đi thăm từng tầng của trường, căng tin, chạy lên chạy xuống cầu thang nhiều lần, chạy dọc hành lang với những đứa trẻ lớn hơn và thậm chí còn tham gia đánh nhau cùng chúng.

Cậu là đứa nhỏ tuổi nhất trong khu phố nhưng cậu có thể đánh trả nếu có đứa nào đó bắt đầu đánh nhau. Và theo như lời cô giáo nói, cậu không phải là kẻ tấn công, không phải là kẻ lăng mạ, cũng không phải là kẻ bắt nạt hay bất cứ điều gì tương tự, mà chỉ đơn giản là “luôn bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ tất cả mọi người”.

Bản thân vị Tổng thống không hề giấu giếm những nguyên tắc mà ông đã học được từ thời thơ ấu để định hướng cho ông trong chính trị ngày nay. Theo lời ông, phố Leningradskaya đã dạy cho ông một quy tắc: “Nếu không thể tránh khỏi một cuộc chiến, bạn phải tấn công trước”.

Trong cuộc phỏng vấn với Andrei Kondrashov, nhà lãnh đạo Nga kể lại câu chuyện thời thơ ấu khác đã tác động đến ông. Một ngày nọ, ông đang đi xuống cầu thang chung cư, nhìn thấy một con chuột và quyết định đuổi nó đi. Ông dồn nó vào góc nhưng nó quay lại và chạy theo ông. “Nó không chỉ chạy, nó thậm chí còn cố nhảy lên đầu tôi từ cầu thang này sang cầu thang khác, từ tầng này sang tầng khác. Mọi người nên ghi nhớ điều này. Tốt nhất là đừng bao giờ dồn ai vào góc”, ông nói.

Bức ảnh chụp cùng các bạn học năm 1964, khi ông Putin 12 tuổi. Ảnh: kremlin.ru

Bà Vera Gurevich cho biết bà luôn nói với ông rằng: “Putin, hãy nhớ rằng, tôi có thể gửi cậu trở lại. Cậu đã không học đủ ở trường. Vì vậy, hãy ngồi xuống, học tập và làm việc một cách chu đáo”.

Bà Vera Gurevich đến gặp phụ huynh học sinh và quan sát điều kiện sống của họ. Khi bà đến thăm gia đình ông Putin, mẹ của vị Tổng thống tương lai hỏi: “Con lại làm gì sai ở trường à?". Người cha cũng đáp lại tương tự: “Thằng lười nhà tôi đã làm gì?".

Bản thân cậu học sinh vẫn chưa bắt đầu làm bài tập về nhà. Khi bị khiển trách, cậu càu nhàu: “Giá mà có đồ ăn để nấu thì con có thể làm hết bài tập về nhà trong một giờ nếu muốn”.

Nhờ phần lớn vào ảnh hưởng của giáo viên chủ nhiệm, ông Putin đã bắt đầu chuyển mình từ một “kẻ lười biếng” thành học sinh chăm chỉ hơn. Ông bắt đầu tập đấm bốc. “Họ đã làm gãy mũi tôi ở đó và trong khi vết thương đang lành, tôi đã chuyển sang đấu vật”, Tổng thống kể lại.

Bố mẹ ông phản đối điều đó, cha ông muốn con trai mình học đàn accordion. Huấn luyện viên Judo Anatoly Rakhlin đã thuyết phục bố mẹ ông Putin và ông đến nhà chỉ để nói chuyện với họ.

“Về cơ bản, Anatoly Solomonovich đã lôi tôi ra khỏi đường phố, khỏi sân nhà. Và bằng cách cho tôi cơ hội chơi thể thao, ông ấy đã thay đổi đáng kể tư duy và các ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Theo nghĩa đó, ông ấy đã ảnh hưởng đến số phận của tôi”, Tổng thống Nga tin tưởng.

Năm lớp 6, cuối cùng ông cũng giành được chiếc khăn đỏ. Trước đó, ông là “kẻ gây rối” và không được nhận vào Đội Tiền phong.

Ông tham gia câu lạc bộ tiếng Đức của bà Vera Gurevich mặc dù ông đã từng cân nhắc việc bỏ cuộc. Ông đến gặp giáo viên và hỏi: “Có phải người Đức nào cũng là phát xít không?". Chỉ sau một hồi trò chuyện dài, ông mới quyết định: “Không, được rồi, dù sao tôi vẫn sẽ học tiếng Đức”. Và ông đã thành công. Khi người lớn đến câu lạc bộ, giáo viên sẽ yêu cầu ông phát biểu.

Do bận thi cử, đôi khi ông Putin không thể đi bộ đường dài cùng các bạn cùng lớp, nhưng bằng cách nào đó, ông luôn tìm thấy họ khi họ đã dựng trại xong.

Bà Vera Gurevich nhớ lại có lần ông xuất hiện đúng lúc bọn trẻ đang chuẩn bị ăn trưa. Khi được hỏi làm sao ông tìm thấy họ, ông trả lời bằng mùi: “Thành thật mà nói, chính mùi thơm của món súp borscht lan tỏa khắp khu vực, đã dẫn tôi đến với các bạn”.

Putin vẫn giữ được tình yêu với món ăn này, thậm chí còn từng mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một bữa súp borscht.

Nhân tiện, như ông Putin nhớ lại, cha của ông rất thích “nấu nướng”. Ông ấy làm thịt đông và cá trích ướp. Đó là món ngon của St. Petersburg, món ngon của Leningrad.

Ngày nay, khách đến thăm Điện Kremlin thường được chiêu đãi bánh pelmeni và kem trái cây. Bản thân ông Putin vẫn thích những món ăn đơn giản, ông thừa nhận rằng mình ăn cháo mỗi ngày.

Ảnh: kremlin.ru

“Luôn gọn gàng, mặc áo sơ mi xanh được ủi phẳng phiu, áo khoác đen và cà vạt”. Đó là cách một trong những người bạn học cũ của ông nhớ về vị Tổng thống.

Ông Putin vẫn mặc áo sơ mi đã được ủi. Năm 2021, trong chương trình “Đường dây trực tiếp”, ông cảm ơn những người giặt khô ở Ogaryovo đã chăm sóc quần áo cho ông.

Theo lời ông: “Tôi hiếm khi gặp họ. Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ thành quả công việc của họ. Tôi nói điều này không hề mỉa mai. Bởi vì khi tôi mặc những chiếc áo này vào, chúng trông như vừa mới mua ở cửa hàng vậy”.

Nhưng đó đã là câu chuyện của thời trung học. Vị Tổng thống tương lai tốt nghiệp từ một trường khác, trường trước của ông là trường hệ 8 năm. Ông đã trải qua các tiết học chính trị và viết luận rất hay.

Một trong số đó đã được giáo viên của ông gửi đi để phát trên sóng radio. Ông không cho phép ông gian lận. Tất cả các bạn cùng lớp đều biết ông muốn trở thành điệp viên.

Ông Putin sau này kể lại: “Thực ra, rất khó để xuất hiện và nói tôi muốn làm điệp viên, rồi được tuyển dụng. Dường như đó không phải là cách tôi làm việc”. Theo bà Vera Gurevich, khi còn đi học, ông đã đến thăm “Ngôi nhà Lớn”. Đó là tòa nhà KGB trên phố Liteiny Prospekt và được khuyên nên theo học một nền giáo dục khai phóng tốt.

Ông Putin thừa nhận ông bị cuốn hút bởi “sự lãng mạn của việc phụng sự Tổ quốc”. Theo lời ông: “Tôi luôn bị thu hút bởi ý tưởng rằng một nhóm nhỏ, hoặc một hoặc hai người, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trận chiến, ảnh hưởng đến số phận có lẽ của hàng nghìn người”.

Nhưng huấn luyện viên judo Anatoly Rakhlin đã cố gắng khuyên can ông Putin. Ông nói: “Tại sao anh cần điều đó? Có một viện kỹ thuật cơ khí chính quy tại nhà máy. Đó là một nghề và anh có thể chiến đấu ở đây”.

Judo vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông Putin, nhưng ông từ chối ngành kỹ thuật cơ khí và đăng ký vào khoa luật của Đại học Quốc gia Leningrad - nay là Đại học Quốc gia St. Petersburg. Ông không phải là một sinh viên xuất sắc ở đó, nhưng ông rất siêng năng.

Trong bộ phim của Andrei Kondrashov, giáo sư Yuri Tolstoy - giáo sư luật La Mã của Tổng thống kể lại: “Có lẽ ông Putin đã học quá sức. Ban đầu ông ấy thậm chí chỉ được điểm C, nhưng sau đó ông ấy đã thi lại”.

Tổng thống vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật giáo viên. Tuy nhiên, khi gặp nhau lần đầu sau khi ông Putin đắc cử, bà Vera Gurevich đã bối rối và không biết phải xưng hô với ông như thế nào. Tổng thống nói: “Đối với cô, em đã, đang và sẽ mãi mãi chỉ là Vladimir Putin”.

Năm 2024, bà Vera Gurevich đã tham dự lễ nhậm chức của học trò cũ và năm nay bà đã tham dự Lễ diễu hành Chiến thắng. Theo bà: “Tôi không có quyền đánh giá quyết định của ông ấy, mặc dù tôi từng là giáo viên của ông ấy. Giờ đây, có lẽ ông ấy là giáo viên của tôi”.

Năm 2016, trong chương trình “Đường dây trực tiếp”, một cậu học sinh đã hỏi ông Putin nên theo học trường nào để trở thành Tổng thống. Mặc dù bản thân nhà lãnh đạo Nga từng không thích học hành, ông đã trả lời một cách khoa trương: “Trường nào cũng được. Điều quan trọng nhất là học hành chăm chỉ”.