Những ấn bản đầu tiên được săn lùng, giá hàng triệu USD

The Great Gatsby của F Scott Fitzgerald - 360.000 USD : Hình minh họa trên bìa bản in đầu tiên của tác phẩm The Great Gatsby của F Scott Fitzgerald là một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất trong văn học. Mặc dù đã có nhiều phiên bản tái bản, những ấn bản đầu tiên đích thực vẫn được săn đón. Ngoài ra, bản in đầu tiên còn có lỗi chính tả, khiến cuốn sách càng thêm giá trị. Những cuốn sách in đầu tiên nguyên bản kèm bìa có thể được bán với giá 190.000 USD , và một bản in còn mới nguyên đã được đấu giá với mức giá lên đến 360.000 USD . Ảnh: Etsy.