Nhóm ôtô hấp dẫn nhất thị trường đua nhau giảm giá chạy số

Với phát súng khởi đầu của Mazda CX-5, loạt xe gầm cao tầm giá 1 tỷ đồng liên tục được áp dụng giảm giá nhằm cạnh tranh doanh số dịp cuối năm.

Phân khúc xe gầm cao tầm giá 1 tỷ đồng đã ghi nhận nhiều cuộc đuổi bắt doanh số trong những tháng cuối năm nay. Bên cạnh sức mua ổn định của Mazda CX-5, những cái tên top dưới như Hyundai Tucson hay Ford Territory đều có sức mua tăng dần sau nhiều tháng dài ảm đạm.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Những nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), cả nhóm SUV cỡ C bán được 5.048 xe trong tháng 11, tăng đến 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong số ít phân khúc ghi nhận sức tăng trưởng dương so với năm 2022.

Tranh nhau giảm giá

Từ quý III, Thaco Việt Nam khởi động cuộc chiến giảm giá ở phân khúc CUV khi điều chỉnh giá mẫu xe Mazda CX-5 xuống chỉ còn 749-869 triệu đồng. Mức giá này biến Mazda CX-5 trở thành mẫu CUV rẻ nhất thị trường, ngang giá một chiếc SUV cỡ B như Hyundai Creta.

Trước đó, Mazda CX-5 luôn là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc, sau loạt chương trình giảm giá, lượng xe bán ra tiếp tục tăng mạnh giúp Mazda CX-5 dễ dàng thống lĩnh bảng xếp hạng doanh số của nhóm SUV cỡ C.

Kết thúc tháng 11, tổng doanh số của Mazda CX-5 đạt 14.758 xe, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Với doanh số trên 5 chữ số, Mazda CX-5 tiếp tục trở thành "vua của phân khúc CUV" trong năm 2023.

Thời điểm tháng 11, người ta nói vui là mọi chiếc xe dù mới hay cũ đều được mang ra so sánh với CX-5. Và dường như sau khi cân đo đong đếm thì phần thắng lại luôn thuộc về mẫu xe của Mazda.

Sau khi Mazda CX-5 được điều chỉnh giá, những mẫu xe còn lại cũng nhanh chóng được nhà sản xuất nâng mức giảm để cạnh tranh.

Cụ thể, Ford Việt Nam áp dụng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cho mẫu CUV của hãng. Khoản hỗ trợ này tương đương mức giảm 98-114 triệu đồng tùy địa phương đăng ký. Ngoài ra, khách hàng khi đặt mua Ford Territory vẫn được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của chính phủ.

TC Group cũng nhanh chóng triển khai chương trình giảm giá đối với mẫu SUV cỡ C của hãng. Cụ thể, TC Motor bất ngờ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của Hyundai Tucson, giảm 76-191 triệu đồng tùy phiên bản, hạ xuống 769-899 triệu đồng, qua đó đủ sức cạnh tranh cùng CX-5.

Ngoài ra, khi liên hệ đến một đại lý Hyundai tại TP.HCM, nhân viên tư vấn cũng cho biết sẵn sàng giảm thêm 5-10 triệu đồng đối với khách hàng đặt mua Tucson và thanh toán trước ngày 24/12. Bên cạnh được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, khách hàng cũng được tặng thêm cam hành trình và gói phụ kiện chính hãng.

Honda CR-V cũng được Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi với tổng giá trị lên đến 140 triệu. Trong đó bao gồm một năm bảo hiểm thân vỏ, 2 năm gia hạn bảo hành, 3 năm miễn phí bảo dưỡng và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Subaru Forester cũng được đại lý giảm mạnh nhằm cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp trong nước. Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhân viên tư vấn của đại lý Subaru cho biết khách hàng đặt mua Forester sẽ được giảm 220-280 triệu đồng, đưa giá mẫu CUV này về mức 749-969 triệu đồng tùy phiên bản.

Với loạt chương trình khuyến mãi được triển khai trong nhiều tháng, doanh số của cả phân khúc đã cho thấy sức tăng trưởng mạnh trong 2 tháng cuối năm. Nổi bật là Ford Territory với số lượng xe bán ra trong tháng 11 đạt 1.066 chiếc, tăng gấp đôi so với tháng trước đó (514 chiếc). So với cùng kỳ năm trước, doanh số của Ford Territory cũng tăng hơn 30 xe.

Cuộc đổi ngôi ở phân khúc CUV Doanh số nhóm SUV cỡ C tháng 11/2022 và 2022 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn 11/2022 11/2023 Mazda CX-5

1012 1727 Hyundai Tucson

828 1177 Ford Territory

1036 1066 Honda CR-V

513 539 Mitsubishi Outlander

322 339 Kia Sportage

649 200

Hyundai Tucson cũng bán được 1.177 xe, giảm 5,7% so với tháng trước đó. Tuy nhiên so với cùng kỳ, doanh số của Tucson cũng đã tăng hơn 42%.

Bên cạnh Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory là 2 mẫu xe duy nhất có doanh số vượt trên mức 1.000 chiếc. Tuy nhiên, dù có doanh số tháng 11 cao hơn, Hyundai Tucson vẫn đành nhường lại vị trí thứ nhì cho Ford Territory. Lũy kế 11 tháng, Tucson bán được 5.017 xe trong khi doanh số của Ford Territory đạt đến 6.948 xe.

Honda Việt Nam cũng bán được 549 chiếc CR-V trong tháng 11, tăng 26 xe so với cùng kỳ. Nhìn chung, cả phân khúc đều ghi nhận sức tăng trưởng dương so với tháng 11/2022, ngoại trừ Kia Sportage.

Mặc dù luôn nằm ở nhóm bán chậm của phân khúc, Kia Sportage hiếm khi tụt dốc nhiều đến vậy. Với ít chương trình khuyến mãi và mức giá niêm yết cao hơn đối thủ, doanh số của mẫu CUV này luôn nằm ở mức 400-700 xe/tháng năm ngoái. Thế nhưng đến tháng 11 năm nay, dù là thời điểm đa số mẫu xe đều có dấu hiệu ấm lên, nhưng Kia Sportage vẫn chỉ bán được 200 xe, giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 11 tháng, Thaco Việt Nam bán được 2.085 chiếc Sportage, tạm thời là mẫu CUV bán chậm nhất thị trường.

Tháng cuối cùng của năm 2023 nhiều khả năng sẽ không có nhiều bất ngờ về mặt doanh số. Các chương trình giảm giá ưu đãi vẫn tiếp tục được áp dụng, nhưng không phải để tạo ra những cú hích đột biến, mà chủ yếu để duy trì sức mua từ thị trường.

Với những khách hàng muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, có lẽ Honda CR-V mới hay nổi bật là phiên bản Hybrid là một lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với những khách hàng quan tâm nhiều tới yếu tố thời trang và giá bán, thì không một mẫu xe nào có thể hấp dẫn hơn Mazda CX-5 ở thời điểm này.