Bán xe không dễ, hãng ôtô Trung Quốc mở dịch vụ cho thuê tại châu Âu

Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co chào sân thị trường châu Âu từ năm 2021 bằng chiến lược kinh doanh độc đáo thay vì chỉ đơn thuần là bán xe.

Lynk & Co là nhà sản xuất ôtô khởi nghiệp thành lập vào năm 2016 với quyền đồng sở hữu chung của hãng Geely và Volvo Car của Trung Quốc.

Năm 2021, Lynk & Co bắt đầu “chào sân” thị trường châu Âu đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Những tưởng đây sẽ là khó khăn nan giải đối với Lynk & Co thì thay vào đó, thương hiệu này đã tận dụng triệt để những bất lợi để gặt hái thành công thông qua những chính sách kinh doanh độc đáo.

Cụ thể, bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, Lynk & Co còn đề ra chính sách cho thuê ô tô hàng tháng dưới dạng thành viên trong các đại lý, được công ty gọi là những “câu lạc bộ”.

Câu lạc bộ đầu tiên được thành lập tại Pháp và cho đến nay, đã có mặt tại 6 quốc gia châu Âu khác là Bỉ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Italy. Năm 2024 sắp tới, Lynk & Co dự kiến sẽ mở chi nhánh đầu tiên tại Anh.

Mẫu SUV Link & Co 01 đang được cho thuê với giá 500 euro/tháng tại châu Âu. Ảnh: Lynk & Co.

Cụ thể, người đăng ký thành viên với Lynk & Co tại châu Âu có thể được thuê chiếc SUV 01 Hybrid với mức chi phí phải trả hàng tháng là 500 euro (tương đương khoảng hơn 13 triệu đồng) và tăng lên 550 euro kể từ năm 2024, để phục vụ mọi nhu cầu cá nhân, thậm chí là có thể tiếp tục cho thuê lại chiếc xe đó.

Theo Reuters, chính sách này đã thu hút 60.000 lượt đăng ký trên khắp châu Âu vào năm 2022 và tính đến tháng 4/2023, Lynk & Co đã có tổng cộng 200.000 thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ thuê xe, 25.000 thành viên trong số đó đến từ thị trường Pháp.

Theo ông Alain Visser, giám đốc điều hành của Lynk & Co, chia sẻ rằng chính đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy công ty có những bước đi táo bạo. Họ nhận thấy rằng, dịch bệnh khiến cho người tiêu dùng hay những tài xế ngại phải bỏ ra một số tiền lớn để mua sắm ô tô thì việc cho thuê xe theo thời hạn từng tháng với mức giá hợp lý cũng như có thể hủy bỏ tư cách thành viên bất cứ lúc nào sẽ là một đề xuất hấp dẫn.

Thực tế chứng minh rằng chính sách sáng tạo trên của công ty đã đi đúng hướng khi họ có thể tạo dựng được tên tuổi của riêng mình tại một thị trường nổi tiếng khó tính như châu Âu.

CEO Visser cũng cho biết rằng, công ty cũng có tham vọng lấn sân sang thị trường Mỹ vào một giai đoạn phù hợp trong tương lai.

Bên cạnh việc triển khai mạng lưới cho thuê ô tô rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Âu, doanh số bán hàng của Lynk & Co cũng đạt được những thành tựu nhất định.

Trong năm 2022, nhà sản xuất tới từ Trung Quốc đã bán ra tổng cộng 30.000 xe, tăng mạnh so với doanh số chỉ gần 7.000 xe vào năm 2021. Đây là minh chứng cho sự gia tăng ảnh hưởng ngày một rõ rệt của ông lớn Geely tới thị trường châu Âu đầy tiềm năng.

Mẫu xe điện SUV Link & Co 02 vừa ra mắt, sắp sửa được bổ sung vào đội xe cho thuê tại châu Âu từ cuối năm 2024. Ảnh: Lynk & Co.

Trong năm 2024 sắp tới, Link & Co cho biết kế hoạch bổ sung mẫu xe điện đầu tiên vào đội hình xe cho thuê và phân phối tại châu Âu. Theo tổ chức tư vấn Inovev, vào năm 2022, xe điện do Trung Quốc sản xuất đã chiếm tới 9% thị phần tại châu Âu, gần gấp đôi so với năm 2021 và đang liên tục gia tăng với tốc độ mạnh mẽ.

Dẫu vậy, Lynk & Co phải đối mặt với một sự cạnh tranh không nhỏ từ các công ty cho thuê xe tự lái tại châu Âu.

Thậm chí, việc chỉ có duy nhất một mẫu xe là SUV 01 Hybrid với 2 màu sơn là đen và xanh để cho thuê khiến cho công ty Trung Quốc thiếu tính cạnh tranh, còn khách hàng thì quá ít sự lựa chọn.

Trong thời điểm mà nhu cầu mua xe của người tiêu dùng ngày một tăng lên, sự ra mắt liên tục của các mẫu mã, sản phẩm mới tới từ những thương hiệu nổi tiếng hay có mức giá phù hợp với đại chúng, chắc chắn sẽ gia tăng các áp lực lên Lynk & Co nếu họ không có các chính sách phát triển mới hấp dẫn, đột phá.

Bên cạnh đó, sự căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc xoay quanh vấn đề ô tô cũng sẽ là một rào cản mới thực sự phức tạp đối với các hãng xe Trung Quốc đang có chặng đường kinh doanh tốt tại thị trường châu Âu.