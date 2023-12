Loạt xe thể thao cổ điển vừa được phép nhập khẩu vào Mỹ

Theo Tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS), nhiều mẫu xe thể thao tại các thị trường khác không được phép nhập khẩu vào Mỹ do không đáp ứng được những quy chuần từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).