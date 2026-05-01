Nhóm người đẹp Thái Lan du lịch TP.HCM

Nhóm bạn thân gồm Bua Nalinthip, Monchanok Saengchaipiangpen cùng nhiếp ảnh, chuyên gia trang điểm có kỳ nghỉ dài ngày tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thái Lan Monchanok Saengchaipiangpen cùng nhóm bạn thân gồm Bua Nalinthip, nhiếp ảnh gia Richwath, chuyên gia trang điểm Jaratpim Ittithanakorn thường xuyên cập nhật những hình ảnh tại TP.HCM trong hơn 3 ngày qua. Cả nhóm khám phá từng ngõ ngách tại đây.

Nhóm bạn ngôi sao cùng "check-in" ở nhiều địa danh nổi tiếng, thưởng thức các món ngon như bún thịt nướng, bún mọc, pizza, uống cà phê, matcha, nước ép và mua trái cây ở vỉa hè.

Nhóm ngôi sao Thái khám phá TP.HCM.

Sau đó, Monchanok, Bua Nalinthip còn ghé một số shop thời trang tại TP.HCM để mua sắm.

Monchanok chia sẻ: "Năng lượng ở đây là độc nhất vô nhị", trong khi Bua Nalinthip phấn khích, hào hứng trước cảnh sắc và ẩm thực tại đây. Trong chuyến đi, các ngôi sao Thái ăn mặc phong cách, trang điểm đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

Bua Nalinthip thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại đường phố ở TP.HCM.

Thời gian qua, TP.HCM là điểm đến của hàng loạt ngôi sao Thái Lan. Trước đó, nữ diễn viên Yaya Urassaya cũng gây bất ngờ khi xuất hiện tại TP.HCM. Người đẹp diện trang phục thoải mái, năng động và "check-in" ở nhiều địa điểm nổi tiếng như nhà thờ Tân Định, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Yaya Urassaya đi cùng mẹ và stylist lâu năm. Cả ba cùng thưởng thức nhiều món ngon như gà nướng mẹt, thịt nướng, bánh ướt cuốn thịt, bún mọc... Yaya Urassaya uống cà phê và đi dạo trên nhiều cung đường, ngõ ngách tại TP.HCM.

Gần nhất, sao nhí Nina Nutthacha Padovan của bộ phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng có chuyến đi cùng mẹ và ê-kíp đến TP.HCM để thực hiện chuyến cinetour, quảng bá cho dự án. Diễn viên nhí cũng tranh thủ thưởng thức những món ngon, ngồi cà phê và lưu lại những khoảnh khắc trong chuyến đi.

Trên trang cá nhân với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi, Nina Nutthacha Padovan dành nhiều lời cảm ơn tới fan ở Việt Nam. Sao nhí được người hâm mộ tặng nhiều món quà như gấu bông, nón lá, kẹp tóc. Nina xúc động chia sẻ: "Cảm ơn mọi người. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà Nina từng có".