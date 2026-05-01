Lee Jung Jae hẹn hò phó chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc

Tài tử Lee Jung Jae và Lim Se Ryung được bắt gặp khi cùng nhau đi xem hòa nhạc. Cả hai diện trang phục đồng điệu.

Theo Newsis, hình ảnh Lee Jung Jae và bạn gái lâu năm - Lim Se Ryung tay trong tay xuất hiện ở một buổi hòa nhạc gây chú ý. Họ có mặt để theo dõi buổi biểu diễn của nghệ sĩ Han Ji Hee tại Lotte Concert Hall ở quận Songpa, Seoul. Han Ji Hee là vợ của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong Jin. Lee Jung Jae và Lim Se Ryung có mối quan hệ thân thiết lâu năm với vợ chồng Chung Yong Jin, theo Spotv News.

Lee Jung Jae và bạn gái lâu năm đi xem hòa nhạc ở Hàn Quốc. Ảnh: Newsis.

Bộ đôi diện trang phục đồng điệu. Tài tử mặc suit hồng kết hợp cùng áo thun và quần tây. Trong khi Lim Se Ryung theo phong cách "nữ tổng tài" với bộ suit có phom dáng cao cấp, sang chảnh.

Trên mạng xã hội, tài khoản đăng tải hình ảnh cặp đôi chia sẻ Lee Jung Jae tỏ ra thoải mái và đồng ý chụp bức hình mà không hề tỏ ra khó chịu. Người này cũng khen tài tử và bạn gái lâu năm đẹp đôi.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung công khai mối quan hệ vào năm 2015. Hai người gặp nhau lần đầu thông qua sự giới thiệu của người quen. Họ là bạn bè trong thời gian dài trước khi phát triển thành mối quan hệ lãng mạn. Lee Jung Jae hơn bạn gái anh 5 tuổi.

Lim Se Ryung được thăng chức Giám đốc điều hành và lãnh đạo Tập đoàn Daesang với vị trí Phó chủ tịch từ tháng 3/2021.

Trước khi xây dựng tình cảm với Jung Jae, Se Ryung kết hôn với người thừa kế Samsung Lee Jae Yong - con trai Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee năm 1998. Họ được gia đình sắp xếp xem mắt năm 1997 và được xem là cuộc hôn nhân giữa trai tài gái sắc, gia đình môn đăng hộ đối. Se Ryung và "Thái tử Samsung" có hai con (một trai, một gái). Sau 11 năm hôn nhân, họ ly hôn.