Mỹ nhân nhận lời cầu hôn chỉ sau 15 ngày hẹn hò là ai

  • Thứ sáu, 1/5/2026 12:20 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Kang Sora có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng bác sĩ và hai con. Gần đây, cô gây chú ý khi chia sẻ từng đồng ý lời cầu hôn chỉ sau 15 ngày hẹn hò với nửa kia.

Theo Spotv News, trong cuộc trò chuyện mới đây cùng các đồng nghiệp, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ chỉ 15 ngày kể từ khi hẹn hò, cô đã nhận được lời cầu hôn từ ông xã. Cả hai kết hôn năm 2020. Chồng Kang Sora là bác sĩ Đông y. Sau 6 năm gắn bó, vợ chồng diễn viên - bác sĩ có hai người con gái.

Mỹ nhân xứ Hàn có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Kang Sora ngày càng được khen về sắc vóc. Cô sở hữu vẻ ngoài thanh mảnh, cân đối dù trải qua hai lần sinh nở. Chia sẻ về cuộc sống bên chồng bác sĩ, diễn viên cho biết: "Tôi nhận ra tôi từng sống phần lớn cuộc đời với tư cách người nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tôi gạt điều đó sang một bên để đón nhận cuộc sống giản dị, tốt đẹp hơn".
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chăm chia sẻ những hình ảnh trong công việc, cuộc sống thường nhật. Cô theo đuổi phong cách thời trang thời thượng, trẻ trung. Đời thường, bà mẹ hai con thích diện quần jeans hoặc kaki phối cùng áo phông, sơ mi năng động.

Thời mới vào showbiz, Kang Sora có ngoại hình mũm mĩm. Cô nặng tới 72 kg. Người đẹp sau đó nỗ lực giảm cân thông qua chế độ ăn nghiêm ngặt. Công thức ăn kiêng của cô với bữa sáng là sinh tố sữa chua kết hợp trái cây, các loại hạt. Bữa trưa Kang Sora dùng những món ăn truyền thống Hàn Quốc đơn giản như cháo bí ngô, cháo đậu đỏ, cháo mè đen. Bữa tối cô dùng salad và một lượng nhỏ thịt.

Nữ diễn viên chỉ ăn 3 bữa/ngày, tuyệt đối không ăn vặt. Kết quả Kang Sora giảm còn 48 kg và sở hữu vóc dáng thon thả, quyến rũ. Bên cạnh đó, cô cũng tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Sinh năm 1990, Kang Sora bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với phim điện ảnh 4th Period Mystery. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án như Sunny, Dream High 2, Doctor Stranger, Misaeng... Ngoài ra, nữ diễn viên còn xuất hiện trong chương trình thực tế We Got Married của đài MBC cùng Lee Teuk - trưởng nhóm Super Junior. Cô từng có khoảng thời gian hẹn hò Hyun Bin. Cả hai thừa nhận chuyện tình cảm vào năm 2016. Tuy nhiên, cặp sao chia tay chỉ hơn một năm sau đó vì lịch trình bận rộn.

An Nhi

Ảnh: IGNV, News1

Kang Sora cầu hôn kang sora

