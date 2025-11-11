Nhóm người bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người bao vây và liên tục dùng các dụng cụ bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ôtô. Phía bên trong, tài xế hoảng loạn cho xe tiến, lùi để thoát khỏi sự bao vây.

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ôtô con bị nhiều người vây quanh, la hét.

Một số người dùng bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ôtô. Trong khi đó, tài xế liên tục điều khiển ôtô tiến rồi lùi để thoát những người đang bao vây.

Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa (Nghệ An), cho biết, bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ôtô dùng điện thoại quay lại cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng khai trương quán trên địa bàn.

“Nam thanh niên ngồi trong xe ôtô đã dùng điện thoại quay cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng. Khi phát hiện, nhóm thanh niên đến yêu cầu người này xóa video nhưng không được nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên”, ông Thái cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.