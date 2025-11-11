Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhóm người bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An

  • Thứ ba, 11/11/2025 11:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người bao vây và liên tục dùng các dụng cụ bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ôtô. Phía bên trong, tài xế hoảng loạn cho xe tiến, lùi để thoát khỏi sự bao vây.

Nhóm người bao vây, đập phá ôtô, tài xế hoảng loạn Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét.

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ôtô con bị nhiều người vây quanh, la hét.

Một số người dùng bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ôtô. Trong khi đó, tài xế liên tục điều khiển ôtô tiến rồi lùi để thoát những người đang bao vây.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dap pha oto Nghe An anh 1Dap pha oto Nghe An anh 2

Nhóm người bao vây, liên tục đập vào xe ôtô.

Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa (Nghệ An), cho biết, bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ôtô dùng điện thoại quay lại cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng khai trương quán trên địa bàn.

Dap pha oto Nghe An anh 3

Bị bao vây, tài xế liên tục cho xe ôtô tiến, lùi để thoát.

“Nam thanh niên ngồi trong xe ôtô đã dùng điện thoại quay cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng. Khi phát hiện, nhóm thanh niên đến yêu cầu người này xóa video nhưng không được nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên”, ông Thái cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.

Ôtô nát bươm sau tai nạn, tài xế thoát chết thần kỳ

Sau tai nạn liên hoàn với xe tải và ôtô đầu kéo, chiếc Kia Morning bị vò nát, khoảnh khắc tài xế tự chui ra từ chiếc xe bẹp dúm khiến nhiều người kinh ngạc.

10:40 8/11/2025

Nguyên nhân cô gái tử vong trong cốp ôtô ở TP.HCM

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy.

16:27 3/11/2025

Tài xế ôtô công nghệ nhảy sông Sài Gòn sau khi dùng vật nhọn cứa cổ

Một người đàn ông điều khiển ô tô công nghệ lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ trung tâm đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe rồi nhảy xuống sông.

14:21 3/11/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xon-xao-clip-nhom-nguoi-vay-dap-o-to-tai-xe-cho-xe-tien-lui-dien-loan-post1795192.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đập phá ôtô Nghệ An Đập phá ôtô Bao vây ôtô Hành hung tài xế Ôtô

Đọc tiếp

Chay tang 16 chung cu o TP.HCM hinh anh

Cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM

3 giờ trước 11:07 11/11/2025

0

Phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang, cư dân hốt hoảng tháo chạy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý