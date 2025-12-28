Nhóm máu có nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn

Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư dạ dày không chỉ đến từ thói quen sinh hoạt mà còn phần nào liên quan đến yếu tố bẩm sinh như nhóm máu.

Ngoài chế độ sinh hoạt, nhóm máu cũng được xác định là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ảnh: Adobe Stock.

Các bệnh lý dạ dày lâu nay thường được lý giải chủ yếu từ thói quen ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, theo QQ News, bên cạnh những yếu tố có thể kiểm soát, vẫn tồn tại một yếu tố bẩm sinh, gắn với mỗi người ngay từ khi chào đời, âm thầm tác động đến sức khỏe dạ dày nhưng ít khi được chú ý đó là nhóm máu.

Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện tại Bệnh viện Ruijin (Thượng Hải), đồng thời tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu trên thế giới, đã đưa ra những kết quả đáng chú ý về mối liên quan giữa nhóm máu ABO và nguy cơ ung thư dạ dày.

Các nhà khoa học phân tích nhóm máu của 1.045 bệnh nhân ung thư dạ dày và so sánh với hơn 53.000 người hiến máu khỏe mạnh.

Kết quả cho thấy một xu hướng khá rõ ràng: người mang nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn khoảng một phần ba so với những người không mang nhóm máu A. Ngược lại, nhóm máu O dường như có tác dụng “bảo vệ”, giúp giảm khoảng 20% nguy cơ mắc bệnh so với các nhóm máu khác.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu còn chỉ ra một mắt xích quan trọng giải thích cho sự khác biệt này. Người có nhóm máu A có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori cao hơn tới 42% so với các nhóm máu khác. Đây chính là loại vi khuẩn được xem là “thủ phạm hàng đầu” gây viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày và làm tăng đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Nhìn vào con số “nguy cơ tăng 34%”, nhiều người có thể cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, để hiểu đúng ý nghĩa của phát hiện này, cần đặt nó vào bối cảnh phù hợp.

Đây là mức tăng tương đối, trong khi ung thư dạ dày vốn có tỷ lệ mắc không cao. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả với người mang nhóm máu A, khả năng mắc bệnh trong suốt cuộc đời vẫn ở mức thấp. Phát hiện này nên được xem như một lời nhắc nhở để chú ý hơn đến sức khỏe, thay vì một “bản án” định sẵn.

Người mang nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư ở dạ dày cao hơn khoảng một phần ba so với những người không mang nhóm máu A. Ảnh: Freepik.

Thứ hai, bản thân nhóm máu không gây ung thư. Các nhà khoa học cho rằng kháng nguyên nhóm máu có thể ảnh hưởng đến khả năng bám dính của vi khuẩn Helicobacter pylori lên tế bào niêm mạc dạ dày.

Ở người nhóm máu A, loại vi khuẩn này có thể “trú ngụ” dễ dàng hơn, gây nhiễm trùng kéo dài và viêm mạn tính. Theo thời gian, tình trạng viêm dai dẳng này mới là yếu tố đẩy niêm mạc dạ dày tiến dần tới tổn thương tiền ung thư và ung thư. Ngược lại, nhóm máu O có thể ít tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này hơn.

Điều quan trọng nhất, lối sống và thói quen sinh hoạt vẫn là yếu tố giữ vai trò quyết định. So với nhóm máu, những gì chúng ta ăn và cách chúng ta sống có tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn nhiều đến nguy cơ ung thư.

Chế độ ăn nhiều muối, thường xuyên dùng đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng, cùng với hút thuốc và uống rượu, đều gây tổn thương rõ rệt cho niêm mạc dạ dày. Vì vậy, thay vì quá bận tâm mình thuộc nhóm máu nào, các chuyên gia nhấn mạnh việc tập trung vào những biện pháp bảo vệ dạ dày đã được khoa học chứng minh.

Quan trọng nhất là người dân cần phát hiện và điều trị triệt để nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori nếu có, đặc biệt ở những người thường xuyên đau dạ dày hoặc có người thân từng mắc ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, việc ăn uống nhạt hơn, hạn chế đồ muối, đồ hun khói, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia cũng mang lại lợi ích rõ ràng.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng đặc hiệu, dễ bị nhầm với các bệnh dạ dày thông thường. Những dấu hiệu như đau hoặc khó chịu vùng thượng vị kéo dài, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy bụng sau ăn, ợ nóng, ợ chua dai dẳng, hay đi ngoài phân đen đều cần được chú ý và đi khám sớm.